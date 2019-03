Facebook wil actievere overheid: ‘Wij zouden minder moeten beslissen over wat mensen mogen vinden’

Zuckerberg wil nieuwe regels op vier gebieden: schadelijke content, integere verkiezingen, privacy en het delen van data. Want we kunnen het niet alleen, schrijft hij herhaaldelijk in zijn ingezonden brief. ‘Wij beslissen dagelijks welke berichten schadelijk zijn, wat politiek is en wat niet en hoe we cyberaanvallen kunnen voorkomen. Zo houden we onze community veilig. Maar als we nu opnieuw zouden beginnen, zouden we dat niet alleen doen. Ik denk dat we een actievere overheid nodig hebben. Door nieuwe regels te maken kunnen we het beste van het internet bewaren en tegelijkertijd de maatschappij beschermen.’

Schandalen Het ene na het andere schandaal kreeg Facebook de afgelopen jaren te verwerken. Het opmerkelijkst was misschien wel het Cambridge Analytica-schandaal begin 2018, waarin de pr-firma gebruikte zonder toestemming de data van miljoenen Facebookgebruikers voor de verkiezingscampagne van Donald Trump. Hiervoor moest Zuckerberg zich verantwoorden voor het Amerikaanse Congres. Inmiddels lopen er meerdere onderzoeken naar hoe het bedrijf met data van gebruikers omgaat. De strijd tegen nepnieuws verliest het sociale netwerk geregeld. Zuckerberg gaf eind 2017 toe, na bijna twee jaar glashard te ontkennen dat zijn bedrijf hierin een rol had gespeeld, dat 127 miljoen mensen door Russische bronnen verspreid nepnieuws onder ogen hebben gekregen. En in een poging de aandacht van alle schandalen af te leiden, belandde Facebook in een nieuw schandaal: eind vorig jaar onthulde The New York Times dat het bedrijf een pr-firma in dienst heeft genomen om critici te belasteren.

Te veel macht Critici hebben in de voorbije jaren geregeld gezegd dat Facebook te veel macht in het debat heeft. ‘Daar ben ik het mee eens', schrijft Zuckerberg nu. ‘Wij zouden niet zoveel belangrijke beslissingen moeten nemen over wat mensen mogen vinden.’ Om dit te ondervangen komt er een onafhankelijk orgaan waar gebruikers beslissingen van Facebook kunnen aanvechten. Wat betreft privacy ziet Zuckerberg graag een wereldwijde variant van de Europese privacyregels die mei vorig jaar van kracht werden. Ook wil hij dat internet- en techbedrijven regelmatig rapporteren hoe vaak schadelijke content is verwijderd. Zuckerberg was niet de enige die in de pen klom dit weekend: Facebook-topvrouw Sheryl Sandberg schreef in de New Zealand Herald dat het bedrijf livestreams aan banden wil leggen. Aanleiding waren de aanslagen op twee moskeeën in Christchurch eerder deze maand. De dader zond de aanslag live uit op Facebook en het duurde volgens critici veel te lang voor die video gestopt werd.

