Facebook keek mee bij telefoongebruik van jongeren

Uit onderzoek van techsite TechCrunch blijkt dat Facebook jongeren, onder wie minderjarigen, heeft geworven om een app te installeren die zo’n beetje alles wat iemand op een smartphone doet bijhoudt, en door kan sturen. De gebruikers van de app – tussen de 13 en 35 jaar – werden geworven op sociale media en kregen zo’n 20 dollar per maand voor hun deelname.

Facebook bevestigde het bestaan van de app, die sinds 2016 wordt gebruikt, maar vond aanvankelijk dat het geen nieuwswaarde had. Het zou gewoon om marktonderzoek gaan, zoals alle bedrijven dat uitvoeren. “Hier is niets geheims aan, het heette letterlijk de Facebook Research-app”, stelde een woordvoerder. Maar beveiligingsexperts vragen zich af of de jongeren wel konden beseffen hoeveel privégegevens ze met het bedrijf deelden: van privéberichten en foto’s tot de manier waarop ze apps van andere bedrijven gebruikten.

Geheim

En er is nog iets: de app heeft wel degelijk een geheime kant. Hij was namelijk niet in de App Store van Apple te vinden. Het gaat om een app die programmeurs van Facebook intern mochten gebruiken voor testdoeleinden, zonder steeds bij Apple door de ballotage te moeten. Bij die ballotage wordt getest of de app aan alle voorwaarden voldoet.

Dat Facebook zo’n interne app gebruikt voor extern marktonderzoek is pikant. Het is des te pikanter dat een deel van de code in de Facebook Research-app identiek is aan die van een eerdere app - Onavo - die vorig jaar uit de App Store teruggetrokken werd omdat hij meer privégegevens verzamelde dan de voorwaarden van Apple toestaan.

Onavo werd door Facebook ook gebruikt om mee te kijken met het telefoongedrag van jongeren, vooral hoe ze de apps van de concurrentie gebruikten. Welke apps openden ze wel en niet, welke functionaliteiten gebruikten ze wel en niet, waarover chatten ze met hun vrienden? Zulke informatie stelde Facebook in staat om gericht overnames te doen, of bepaalde functionaliteiten te ontwikkelen.

De afgelopen jaren kocht Facebook bijvoorbeeld Instagram en Whatsapp. Zulke overnames zorgen ervoor dat het bedrijf voorlopig nog financieel blijft groeien, ook in tijden dat het marktaandeel van het sociale netwerk zelf in Europa en de Verenigde Staten stagneert of zelfs afneemt.