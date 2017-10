Facebook investeert in app waarmee tieners elkaar beoordelen

Tbh bestaat pas twee maanden, maar heeft in de VS naar eigen zeggen al vijf miljoen gebruikers. Ook zouden er al 150 miljoen beoordelingen verstuurd zijn. In de Appstore staat de app in ieder geval hoog, of en wanneer de app naar Nederland komt is niet bekend.

De overname is niet zo gek, zegt Justine Pardoen van Bureau Jeugd&Media. Zij houdt zich bezig met het sociale-mediagebruik van jongeren en kinderen. “Er is een trend met dit soort apps en Facebook is er goed in die trends op te pikken.” In Nederland is de app Say At Me populair. Daarmee kunnen gebruikers elkaar anoniem feedback geven. Dat kunnen leuke berichtjes zijn, maar het kan ook helemaal uit de hand lopen: in mei pleegde een 15-jarige Britse scholier zelfmoord na negatieve berichten via Say At Me. Er gingen stemmen op om de app te verbieden, maar dat is niet gebeurd. Say At Me wordt nog steeds veel gebruikt onder scholieren, zegt Pardoen, maar eigenlijk is het fenomeen niets nieuws. “Nog voor Hyves had je supergirls en superboys. Daarmee kon je mensen beoordelen op hun uiterlijk, met een sms’je kon je hoger op de ranglijst komen.”