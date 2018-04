Facebook in het nauw

Facebook heeft bekendgemaakt dat ‘kwaadwillenden’ mogelijk openbare berichten en andere informatie van bijna alle 2 miljard facebookgebruikers hebben verzameld. Woensdagnacht bevestigde topman Mark Zuckerberg dat een speciale zoekfunctie waarmee data van facebookgebruikers verzameld kon worden, per direct van de site is verwijderd. Ondanks de miljarden dollars die het bedrijf verdient, lijkt het de informatie van zijn gebruikers niet goed te beschermen.

De bekentenis stond verstopt in de zevende alinea van het tweede persbericht dat Facebook woensdagavond laat Nederlandse tijd op zijn website zette, maar werd toch snel opgepikt op sociale media. Een functie waarmee gebruikers met een telefoonnummer of e-mailadres bijvoorbeeld een vriend konden opzoeken bleek niet waterdicht, waardoor mensen met openbare gegevens van bijna alle gebruikers aan de haal konden gaan. Wie de ‘kwaadwillenden’ precies zijn, weet Facebook niet.

Billen bloot

De twee persberichten kwamen in aanloop naar een wereldwijde telefonische persconferentie die Mark Zuckerberg woensdag gaf. Tijdens deze persconferentie ging de facebook­oprichter niet voor het eerst met de billen bloot nu zijn bedrijf wordt achtervolgd door het data-schandaal rond het Britse Cambridge Analytica.

’s Avonds maakte Facebook bekend dat het onderzoeksbureau toegang heeft gehad tot gegevens van maximaal 87 miljoen gebruikers, hoofdzakelijk Amerikanen. Eerder werd dat aantal op 50 miljoen gebruikers geschat. Ook gegevens van 90.000 Nederlanders zijn mogelijk in handen gekomen van het onderzoeksbureau, dat de data heeft gebruikt voor de verkiezingscampagne van president Donald Trump.

Zuckerberg bood weer zijn excuses aan (“Het was mijn fout”) en hij beloofde beterschap. Ook maakte de topman bekend dat hij zal getuigen voor het Amerikaanse Congres. “We hebben niet genoeg gedaan om misbruik van data te voorkomen. In de toekomst moeten we informatie van mensen beter beschermen.”

Vanaf maandag kunnen gebruikers van het sociale medium op hun tijdlijn zien of privégegevens zijn verzameld en wat ermee is gebeurd. Ook krijgen gebruikers tips hoe informatie beter te beschermen of eventueel te verwijderen.

De aangekondigde veranderingen lijken een wassen neus: onderaan de streep verandert er namelijk weinig in de bedrijfsvoering van Facebook. Veel verantwoordelijkheden voor toegang tot privégegevens blijft het bedrijf neerleggen bij gebruikers zelf, in plaats van de lekken in het eigen systeem echt te dichten.