Extra verlof voor vaders is een 'grote stap'

Er gaan al geruchten over een enorme babyboom in juli 2020. Ilze Smit, campagneleider vaderschapsverlof bij kenniscentrum Rutgers, zegt het min of meer grappend, maar de kabinetsplannen kunnen echt voor een omslag zorgen. “Vergeleken met de twee dagen verlof van nu, is dit een grote stap. Wij zijn heel blij.”

Lees verder na de advertentie

Partners krijgen van het nieuwe kabinet vijf in plaats van twee dagen kraamverlof. Dat gaat op 1 januari 2019 in. Daarbovenop krijgen partners, doorgaans vaders, aanvullend nog vijf weken verlof, dat in het eerste half jaar na de geboorte moet worden opgenomen. Het UWV betaalt in die weken een uitkering, tegen 70 procent van het dagloon. Dat verlengde verlof gaat 1 juli 2020 in.

Teruggang in inkomsten Voor vaders is de teruggang in inkomsten nu de grootste belemmering om verlof op te nemen, zegt Smit. “Als ze in het eerste half jaar wel de primaire zorg op zich nemen, is de verdeling van zorgtaken later vaak eerlijker. Dit kan echt de oude rolpatronen tussen vaders en moeders doorbreken.” Ik maakte zo veel mogelijk tijd vrij, maar helemaal stoppen ging niet als freelance journalist Jop de Vrieze (34), vader Jop de Vrieze (34) herkent dat van die financiën wel. Na de geboorte van zoon Zev, nu zeven maanden geleden, heeft hij zoveel mogelijk tijd vrij gemaakt­­, maar helemaal stoppen ging niet als freelance journalist. “Mijn vrouw is ook zzp’er en de uitkering die zij voor haar zwangerschapsverlof kreeg, was niet heel hoog.” De Vrieze publiceerde vorig jaar het boek ‘De Karakterman’. Hoe word je een man die waar nodig sterk is, maar die ook zijn emoties kan tonen, staat er op de achterflap. Hij wil zich geen rolpatronen laten opleggen. De Vrieze en zijn vrouw hebben de zorgtaken bewust eerlijk gedeeld. Ik hoor mannen zeggen dat ze niet zo veel met baby's hebben. Ik vind dat egoïstisch “Ik hoor mannen wel zeggen dat ze niet zo veel met baby’s hebben, dat je daar nog niet goed contact mee kunt hebben. Ik vind dat egoïstisch, want je laat de vieze luiers en nachtelijke uren aan je vrouw. Het is ook kortzichtig. Juist als je er dicht op zit, zie je zoveel veranderen als ze klein zijn.”

Poortwachter Mannen die de eerste slag missen, zien hun vrouw vaak veranderen in een soort poortwachter, zegt De Vrieze. “Als vaders in het begin staan te klungelen, horen ze al gauw: ‘Laat mij dat maar doen’.” Zowel De Vrieze als zijn vrouw hebben daarvoor gewaakt. Voor freelancers is de formulering van het kabinet trouwens nog wel wat vaag. ‘De werknemer ontvangt de uitkering’, schrijven VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Is een zzp’er ook een werknemer? Ilze Smit gaat daar wel van uit. “Dit is geld dat door de overheid, via het UWV, wordt uitgekeerd. Werkgevers hebben daar geen kosten aan. En doel van de regeling is dat vaders een band opbouwen met hun kind. Dat geldt dan natuurlijk voor alle vaders.” Als het niet zo is, zien Rutgers en vakbonden er op toe dat er ook een regeling komt voor zelfstandigen, belooft ze. In Duitsland staan mannen hun dagen van verlof systematisch af aan hun vrouw