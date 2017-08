Exotisch huwelijk voor zoon van bloembollenhandelaar

Verbaas (28) en Aminah (31) trouwen te midden van enkele koninklijke families uit Maleisië. Nederland wordt vertegenwoordigd door de ambassadeur in Kuala Lumpur, Karin Mössenlechner.

De persdienst van sultan Ibrahim van de deelstaat Johor meldt dat het tweetal elkaar heeft getroffen in een bar. Daar sloeg de vonk over. Wat het duo bindt is voetbal. De prinses is voorzitter van Johor Darul Ta'zim. Verbaas, die in Nederland speelde voor FC Lisse, werkte daar bij de fanclub. Hij was tevens marketingmanager bij de voetbalclub Tampines Rovers in Singapore.

De zoon van een bloem­bol­len­han­de­laar heeft zich in 2015 bekeerd tot de islam en als het aan zijn schoonvader ligt, moet hij de Koran nog wat nader bestuderen

Verbaas heeft inmiddels zijn naam aangepast. Hij heet nu Dennis Muhammed Abdullah. De zoon van een bloembollenhandelaar heeft zich in 2015 bekeerd tot de islam en als het aan zijn schoonvader ligt, moet hij de Koran nog wat nader bestuderen. De straten in Johor Bahru zijn voor de plechtigheid versierd. Op grote schermen kan de bevolking de plechtigheid volgen.

