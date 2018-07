Ex-vluchteling Mo Hersi wil de Nijmeegse Vierdaagse meer kleur geven

Soms was het 'een regelrechte hel', nauwelijks te doen om die tweehonderd kilometer stap voor stap te volbrengen. Toch vond Mo Hersi, komediant van beroep en oorspronkelijk afkomstig uit Ethiopië, zijn eerste Nijmeegse Vierdaagse vorig jaar een geweldige ervaring.

Wat hem wel opviel, was dat het Vierdaagselegioen een behoorlijk witte aangelegenheid was. Hij besloot daarop een 'Wereldteam' samen te stellen. De organisatie vond het een goed idee en stelde 25 startbewijzen beschikbaar. "Ik zie het als mijn missie om te verbinden, om ex-vluchtelingen en Nederlanders in contact te brengen", zegt Hersi. "Bij de Vierdaagse gebeurt dat bijna vanzelf: iedereen ziet af tijdens het lopen en dan maak je vanzelf een praatje. Ook over je achtergrond en cultuur, of wat je Nederland te bieden hebt."

Als iedereen van het Wereldteam daadwerkelijk aan de start verschijnt, telt het team deelnemers uit negentien landen. Het zijn voormalige vluchtelingen en migranten, onder meer uit Angola, Syrië, Eritrea, Sierra Leone, Gambia en Rwanda. Zo draagt Hersi eigenhandig bij aan een recordaantal deelnemers uit verschillende landen bij de Vierdaagse: 84 nationaliteiten lopen mee, tegenover 72 vorig jaar. Een mooi begin, vindt Hersi.

Gelukkig wordt er heel goed voor ons gezorgd. De voorbereiding is top, net als bij de Formule 1 Mo Hersi

Maar zijn ambitie is groter. Hij wil het liefst dat binnen tien jaar alle nationaliteiten van de wereld vertegenwoordigd zijn. Het lopen van de Vierdaagse met het volksfeest eromheen, noemt Hersi een oer-Hollands fenomeen. "Veel mensen die ik vroeg of ze mee wilden doen, hadden eigenlijk geen idee wat de Vierdaagse nu precies inhoudt. Het zijn jonge mensen, vaak atleten, maar dat is toch iets anders dan veertig of vijftig kilometer per dag wandelen. Ik ben benieuwd hoe ze dat zelf gaan ervaren."

Sfeer Denise Dusabe is overweldigd door de drukte en de sfeer als ze op de Wedren haar startbewijs komt halen. Negentien jaar geleden kwam ze als 13-jarige vanuit Rwanda naar Nederland, ze werkt als huisarts in Rotterdam. Dusabe kent de Vierdaagse alleen van televisie. "Geweldig om te zien, dat wilde ik zelf weleens meemaken." Nu loopt ze mee het Wereldteam, vijftig kilometer per dag. Ze ziet het vooral als iets voor zichzelf, het uitdragen van de boodschap van verbinding is een mooie bijkomstigheid. "Wij doen mee in Nederland, op alle vlakken. Dat laat ik op deze manier ook een beetje zien." Ze verwacht wel dat het zwaar wordt. "Ik heb helaas minder goed getraind dan ik wilde. Te weinig tijd, maar we zullen zien." Het warme weer de komende dagen zal het er voor de bijna 45.000 wandelaars niet makkelijker op maken. "Gelukkig wordt er heel goed voor ons gezorgd. De voorbereiding is top, net als bij de Formule 1", lacht Hersi. Nu nog de finish zien te halen.

Van start Van de 47.431 mensen die zich hadden ingeschreven voor de 102de Vierdaagse, hebben er bijna drieduizend hun startbewijs niet opgehaald. Vandaag gaan 44.480 wandelaars van start voor vier dagen met 30, 40 of 50 kilometer. Het warme zomerweer is (vooralsnog) geen aanleiding voor de organisatie om maatregelen te nemen. Via internet en de Vierdaagse-app krijgen wandelaars advies over de hitte. © Louman & Friso

