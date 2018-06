Ex stond op de stoep. In zijn ogen: uitputting

“Hallo”, zei hij zacht.

“Hé! Daar ben je weer!” Ik hield de voordeur voor hem open. “Zet alles maar op je kamer!”

Heel even was er blijdschap. Na vele omzwervingen was de verloren man dan eindelijk weer omgekomen!

Meteen daarna was er weer dat moment, dik anderhalf jaar geleden, dat ik hem voorgoed van huis had zien vertrekken. Hoe hij van mij wegvluchtte. De donkerte in. Met alleen een kleine rugzak.

Ik keek toe hoe er een heel mooi, nieuw matras de trap op werd gesleept

Ex sjouwde de eerste tassen terug naar binnen. Ik ging maar snel boodschappen doen.

Het terugverhuizen gebeurde die week verspreid over vier warme dagen. Hij moest nog best vaak heen en weer rijden. Had toch meer verzameld dan gedacht.