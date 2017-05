Europese studenten vrezen voor dure studie in VK door Brexit

"Eigenlijk willen we dat alles zo veel mogelijk blijft zoals het is", vat Meeke Roet van Nederlandse Studenten Wereldwijd (NWS) het samen. In 2013 volgden bijna 3300 Nederlanders een volledige opleiding in Groot-Brittannië. Nog eens 1700 studenten gingen er tijdelijk heen met een Europese Erasmusbeurs. Daarmee is het land een van de populairste bestemmingen.

Europese jongeren willen ook graag na de Brexit aan de universiteiten van Oxford of Cambridge kunnen studeren. Maar de Britten willen het aantal migranten fors terugdringen, het lot van buitenlanders in Groot-Brittannië en dat van Britten op het Europese vasteland is een van de hete hangijzers in de onderhandelingen.

Onvoorspelbaar Volgens Mariëlle Brouwer van Neth-ER, de voorpost van het Nederlandse hoger onderwijs in Brussel, is moeilijk te voorspellen hoe graag Groot-Brittannië de buitenlandse studenten wil behouden. Zonder vrij verkeer van personen, kan het land niet meedoen aan Europese programma's op het gebied van hoger onderwijs en onderzoek. Zo zijn IJsland en Noorwegen geen EU-lid, maar omdat EU-burgers zich er vrij mogen bewegen, kunnen ze wel meedoen aan het beurzenprogramma Erasmus+. Zwitserland mag dat niet meer omdat het land in 2014 stemde voor een immigratiequotum. "Studeren in Groot-Brittannië zal in de toekomst wel mogelijk blijven", zegt Brouwer. "Maar hoe lastig dat gaat worden is nu nog moeilijk in te schatten."

