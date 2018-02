Europees Parlement wil van zomertijd af, maar niet van harte

Het parlement in Straatsburg stemde vandaag weliswaar voor een oproep om een einde te maken aan het halfjaarlijkse klokverzetten, dat volgens de initiatiefnemers schadelijk is voor mens en dier. Maar een amendement zwakte de tekst behoorlijk af. Nu wordt de Europese Commissie slechts gemaand om nader onderzoek te doen naar de voor- en nadelen. Vervolgens moet de commissie, 'indien nodig', een voorstel doen voor herziening.

Vooral noordelijke landen willen van het halfjaarlijkse 'verhuiscircus van de kleine wijzer' af

Als het ooit zo ver komt, moet afschaffing unaniem worden goedgekeurd door alle EU-landen. Op dit moment lijkt daar geen draagvlak voor. Het zijn vooral de Europarlementariërs uit de noordelijke landen die van het halfjaarlijkse 'verhuiscircus van de kleine wijzer' (om in termen van de Europees Parlement te blijven) af willen. In het zuiden kan het ze niet zo veel schelen, verwend door overvloedig dag- en zonlicht als ze daar zijn.

Waarom valt de Europese Unie de eigen inwoners lastig? Annie Schreijer-Pierik (CDA)

Het maakt de voorstanders van afschaffing overigens niet uit of we nou definitief naar de zomer- of naar de wintertijd overschakelen - dat mag de Europese Commissie uitzoeken - als die halfjaarlijkse mini-jetlag maar stopt. "Waarom valt de Europese Unie de eigen inwoners lastig?", aldus Annie Schreijer-Pierik (CDA) tijdens het zomertijd-debat vandaag in Straatsburg.

Zij maakt zich al jaren boos om het 'zinloze ritueel' van het klokverzetten en wist haar teleurstelling over de afzwakking van de resolutie manmoedig te verbergen. "Een klein stapje in de lange weg om het klokverzetten in de EU te stoppen", zo vatte Schreijer-Pierik de stemming samen.

