Europeaan kiest voor het verdelen van de asiellast

Europeanen vinden in overgrote meerderheid dat asielzoekers niet moeten blijven steken in Griekenland of Italië, maar naar rato verdeeld moeten worden over de landen. Als hen duidelijk wordt gemaakt dat ze in dat geval meer asielzoekers zullen zien komen, daalt dat enthousiasme, maar blijft er nog altijd een meerderheid over. Er is voor een verdeling van de vluchtelingenstroom, die Brussel nastreeft, meer steun dan politici in de hoofdsteden denken.

Dat blijkt uit een studie van Europese en Amerikaanse onderzoekers die nu is gepubliceerd in vakblad Nature Human Behaviour. De sociaal wetenschappers legden de dilemma’s van het Europese asielbeleid voor aan 18.000 Europeanen in vijftien verschillende landen.

Duitsland ontving in 2016 ruim 900 asielzoekers per 100.000 inwoners

In antwoord op de groeiende aantallen asielzoekers, probeert de Europese Commissie te komen tot een rechtvaardige verdeling van deze last over de lidstaten. Nu wordt een onevenredig groot aantal asielaanvragen ingediend in een beperkt aantal landen, zoals Duitsland, Zweden en Hongarije. Dat is ook wat het akkoord van Schengen, dat de basis is van het Europees asielbeleid, zegt: vluchtelingen moeten in land van aankomst hun asielaanvraag indienen en daar de procedure doorlopen.

Twee opties Dat was de eerste optie die de ondervraagden in dit onderzoek voorgelegd kregen. Alternatief was om die asiellast niet te laten liggen bij de landen aan de buitengrenzen van Europa, maar eerlijker te verdelen over de hele Unie. De ondervraagden kregen daarvoor twee opties: ieder land evenveel asielzoekers of een proportionele verdeling naar grootte van het land. Achter de eerste optie zit het beginsel dat alle landen van de EU gelijk worden behandeld, de tweede optie komt voort uit het rechtvaardigheidsbeginsel dat de sterkste schouders de zwaarste last moeten dragen. Dat laatste beginsel spreekt Europeanen het meest aan: driekwart van de ondervraagden kiest ervoor en de verschillen tussen landen zijn klein. De optie om alle EU-landen hetzelfde aantal asielzoekers te laten opvangen wordt weinig gekozen; het is de proportionele verdeling of de huidige ongelijke verdeling volgens Schengen. Nederland ontving in 2016 124 asielzoekers per 100.000 inwoners Mensen kregen vervolgens van de onderzoekers te horen wat een keuze voor een proportionele verdeling voor hun land zou betekenen. En die gevolgen lopen uiteen omdat de huidige verdeling van asielzoekers zo ongelijk is. Duitsland, bijvoorbeeld, ontving in 2016 meer dan 900 asielzoekers per 100.000 inwoners, Polen 32. Nederland zat met 124 asielzoekers per 100.000 inwoners iets boven Polen maar nog altijd ruim onder Duitsland, volgens cijfers van Eurostat. De tekst loopt door onder de afbeelding © TROUW L&F Overgang naar een proportionele verdeling betekent voor het ene land minder asielzoekers en voor het andere veel meer. Dat is ook de volgorde in het diagram: landen boven de streep zouden asielzoekers kwijtraken, landen onder de streep zouden er meer krijgen.

Daling van enthousiasme Vooral in de laatste landen zakt het enthousiasme als de gevolgen van een proportionele verdeling duidelijk worden. 70 procent van de Polen was daar in eerste instantie voor, maar daar blijft slechts 30 procent van over. Ook in Groot-Brittannië halveert de steun voor een evenredige verdeling. Maar dat land is dan ook bereid zelfs de Unie te verlaten om immigratie te stoppen. Over het geheel blijft er echter een meerderheid voor een proportionele verdeling asielzoekers over, ook als de gevolgen daarvan onder ogen worden gezien. Er is steun voor de verdeling van de asiellast die Brussel beoogt, concluderen de onderzoekers. De immigratiedruk blijft een heikel politiek onderwerp, voegen ze eraan toe. Op hun vraag of mensen een groei van het aantal asielzoekers zouden verwelkomen, zei nog geen 25 procent ‘ja’. En dat in vrijwel alle landen. Vluchtelingenstromen en immigratiedruk zijn en blijven een probleem. Maar als het gaat om het verdelen van de last daarvan, steekt er nog rechtvaardigheid in de Europeaan. Lees ook: EU weet migratiestroom vanuit Libië niet te beperken

