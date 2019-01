EU wil voorkomen dat verkiezingen worden gemanipuleerd door massaal verspreide leugens en mythes

Facebook, Google, Twitter en Mozilla moeten hun offensief tegen nepnieuws en andere desinformatie snel opvoeren, anders zullen ook de Europese verkiezingen een makkelijke prooi worden voor de verspreiders ervan. Die noodkreet slaakte de Europese Commissie dinsdag. Die kan deze internetreuzen nergens toe dwingen, maar is toch bijzonder slecht te spreken over de stappen die ze tot nu toe hebben gezet. “Je kunt geen brand bestrijden met waterpistooltjes”, zei de Britse Eurocommissaris Julian King (veiligheidsunie).

Brussel haalt alles uit de kast om te voorkomen dat de komende verkiezingscampagne wordt gemanipuleerd met massaal verspreide leugens en mythes over de EU, zoals dat de afgelopen jaren met andere stembusgangen is gebeurd. Het brexitreferendum van 2016 is daarvan een voorbeeld.

De Europese Commissie meldt weliswaar dat er ‘enige vooruitgang’ is geboekt, vooral met het ontmantelen van nepaccounts en zogeheten ‘bots’ op Facebook en Twitter. Zulke bots verspreiden en recyclen massaal nepberichten of -video’s op sociale media.

Deepfake, wat is dat?

Het is een relatief nieuw fenomeen, en zou kunnen uitgroeien tot een groot gevaar voor een betrouwbare informatievoorziening: de zogeheten ‘deep fake’. Dat zijn gemanipuleerde video’s van al dan niet bekende personen, waarin ze iets doen of zeggen dat ze niet hebben gedaan of gezegd. Een bekend, nog onschuldig voorbeeld van vorig jaar was een nepvideo van oud-president Barack Obama die lelijke dingen zei over zijn opvolger Donald Trump. Dat filmpje was bij wijze van grap gemaakt met de stem van acteur Jordan Peele.

Minder onschuldig wordt deze techniek bij onder meer wraakporno of nepnieuws. Brussel houdt (wat dat laatste betreft) daarom zijn hart vast voor de Europese verkiezingen. De technieken van de deep fake’s worden steeds geavanceerder, zodat kijkers makkelijker op het verkeerde been kunnen worden gezet. Bijbehorend risico is dat iedereen permanent gaat twijfelen aan wat hij of zij ziet.