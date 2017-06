EU moet negen miljard euro in de fiets investeren

De ECF wil dat de EU de komende jaren negen miljard euro in fietsbeleid investeert om de steden leefbaar te houden, banen te creëren en de gezondheid van Europeanen en het milieu te verbeteren. Het streven van de ‘EU Cycling Strategy’ is dat er in 2030 dagelijks 240 miljoen fietsritjes worden gemaakt op de Europese wegen, de helft meer dan nu. Het aantal doden en ernstig gewonde fietsers moet dan met de helft zijn gedaald.

Het is belangrijk dat de fiets in heel Europa als ‘gelijke partner’ in het verkeer wordt behandeld, stelt de ECF

Gevaarlijk imago Omdat fietsen in veel Europese landen nog een gevaarlijk imago heeft - volgens de ECF de belangrijkste drempel - is het zaak om goede voorlichting te geven en meer veilige fietspaden aan te leggen. Een Nederlands concept als de fietsstraat, waarin de auto ondergeschikt is aan de fiets, kan bijvoorbeeld in heel Europa worden geïntroduceerd. Dat geldt ook voor de ov-fiets en het landelijk fietsplatform. Het is belangrijk dat de fiets in heel Europa als ‘gelijke partner’ in het verkeer wordt behandeld, stelt de ECF. Andere landen hebben soms de neiging om de tweewieler te zien als een opgevoerde voetganger of beperkte auto, zegt fietsconsultant Erik Tetteroo van APPM. “Dat komt ook door het gebrek aan fietspaden. In landen waar nog niet zoveel gefietst wordt begint het vaak met fietsen op de stoep. Bij grote aantallen loopt dat spaak, waardoor andere weggebruikers een negatief gevoel krijgen over de fietser.” Vergeleken met investeringen in auto en ov is negen miljard een lage investering met een enorm rendement

Inrichting van de stad Een veilige infrastructuur is daarom van belang, zegt Tetteroo, maar dat is niet de enige manier om aspirant-fietsers een zetje te geven. Het gaat om een integrale aanpak, waarbij ook de inrichting van een stad veel verschil kan maken. Hij noemt de Franse hypermarchés aan de rand van de stad, waar iedereen met de auto naartoe gaat. “Door supermarkten en ziekenhuizen niet aan de rand, maar middenin de stad te plaatsen, zorg je ook dat mensen sneller de fiets pakken.” Daarnaast kunnen landen een fietsenberging opnemen in hun bouwverordening en werkgevers stimuleren om fietsvoorzieningen te treffen, zoals stallingen en douches. Op lokaal en nationaal niveau kunnen landen veel doen, maar volgens de ECF kan de EU een extra rol spelen door onder meer Europese regels op te stellen voor veilige fietsinfrastructuur, een Europees toerismeplatform voor de fiets te creëren en geld beschikbaar te stellen voor onderzoek en innovatie. In vergelijking met de investeringen in auto en openbaar vervoer is negen miljard een lage investering met een enorm rendement, stelt de ECF. "We zitten niet te wachten op allerlei zware regelgeving, maar wel op heldere doelen", zegt Tetteroo. "Fietsen is de laatste vijf jaar internationaal echt in opkomst en de komende jaren zet dat door. Door internationale doelen te formuleren hopen we dat andere landen nog meer hun best doen."

