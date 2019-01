EU-marineschepen moeten migranten buiten Italië afzetten

Hij wil ze niet meer zien, de Europese marineschepen met bootmigranten die in de Middellandse Zee zijn opgepikt. Nadat hij eerder de Italiaanse havens voor reddingsschepen van ngo’s afsloot, wil minister van binnenlandse zaken Matteo Salvini dat nu ook regelmatig voor militaire schepen doen. Zij moeten bootmigranten ook maar eens naar Spanje en Frankrijk brengen.

De bewindsman eist daarmee dat er een einde komt aan het automatisme waarmee de schepen van EU-operatie ‘Sophia’ migranten steeds weer in Italië afzetten. Salvini hoopt zijn strenge immigratiebeleid zo verder aan te scherpen.

Mensensmokkel

Sophia is de militaire missie die in 2015, na de zoveelste ramp waarbij honderden migranten verdronken, door de Europese Unie werd opgetuigd. 26 lidstaten, waaronder Nederland, doen er aan mee. Het doel van de operatie – vernoemd naar een meisje dat op een van de marineschepen werd geboren – is het bestrijden van mensensmokkel, het in beslag nemen van smokkelboten en het opleiden van de Libische kustwacht. Terwijl de marineschepen dat doen, redden ze als dat nodig is ook bootmigranten. Dat waren er tot nu toe ruim 43.000 en die zijn allemaal in Zuid-Italiaanse havens aan wal gegaan.

Of de regels veranderen, óf het is het einde van de missie Matteo Salvini op Twitter

Maar Italië heeft sinds ruim een half jaar een populistische regering waarin de dominante Salvini, die ook de nationalistische anti-immigratiepartij Lega leidt, de show steelt. De minister komt met zijn eis op het moment dat de Duitsers deze week over de missie klaagden: ze voelen zich nutteloos en schorten hun deelname daarom op. Gisteren zei de Duitse minister van defensie, Ursula von der Leyen, in het Italiaanse dagblad La Repubblica dat haar militairen door de Italiaanse commandant van Sophia naar een uithoek van de Middellandse Zee zijn gestuurd en daar al maanden doelloos rondvaren.

La Repubblica, een linkse krant die geen kans onbenut laat om de huidige regering zwart te maken, suggereert dat dit gebeurt om de Duitsers te verhinderen migranten uit de golven te pikken. Op 31 maart loopt operatie Sophia af. Zolang niet duidelijk is of de EU de missie verlengt en wat de militairen precies moeten doen, houdt Duitsland zich afzijdig. Salvini zit daar niet mee. “Ofwel de regels veranderen, óf het is het einde van de missie”, twitterde hij woensdag.