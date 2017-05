Ethische grenzen aanslagplegers vervagen door ‘terreurinflatie’

Bij de aanslag in Manchester, opgeëist door Islamitische Staat, lijken kinderen en tieners een bewust doelwit geweest. Daarmee heeft de terreurgroep een nieuwe stap gezet op de schaal van de gruwelijkheid.

Je zou het terreurinflatie kunnen noemen, verklaart Jelle van Buuren van de Universiteit Leiden. “Mensen in het westen raken een beetje gewend aan aanslagen. Terroristen spelen daar op in door steeds gruwelijker toe te slaan. Als je jezelf opblaast in de hal van een concertzaal waar veel kinderen en tieners aanwezig zijn, maak je meer indruk dan wanneer je nog eens met een bestelbusje drie mensen doodrijdt.”

Om de aandacht vast te houden moet IS er steeds ‘een schepje bovenop doen’, beaamt Joas Wagemakers, islamoloog aan de Universiteit Utrecht. Dit leidt tot excessen van een onvoorstelbare wreedheid. “Eerst introduceerde IS het onthoofden van gevangenen. Daarna koos ze voor levend verbranden. Weer later liet ze gevangenen oplossen in een bak salpeterzuur.”

Interne reflectie

Ook al zaaien ze altijd dood en verderf, veel terroristen hanteren bij de keuze van hun doelwitten wel degelijk bepaalde ethische normen. Zo heeft Osama Bin Laden zijn aanslagen op het New Yorkse World Trade Centre in 2001 uitgebreid verantwoord. Die dodelijke vliegtuigen boorden zich in het hart van het Amerikaanse economische systeem, niet in een kleuterschool, zei de Al-Qaida-voorman destijds.

Maar IS is uit ander hout gesneden dan Al-Qaida. Voor zover ze haar ­acties verdedigt, is dat volgens Wagemakers vooral in reactie op kritiek van andere terroristische organisaties, niet zozeer vanuit een interne behoefte aan reflectie. En naarmate IS in het kalifaat meer in het nauw komt, zal het ethisch gehalte eerder af- dan toenemen.

Vorig jaar zei een woordvoerder van IS al dat elk westers doel geoorloofd was en dat je de vijand moest raken waar je maar kon, met alle mogelijke middelen. Kinderen blijken daarbij geen taboe. Dat zou ook niet passen binnen de filosofie van IS. “De organisatie leidt kinderen van jongs af aan op in de eigen ideologie en laat ze bij vijanden de keel doorsnijden”, zegt Wagemakers. “Als je het acceptabel vindt om je eigen kinderen bij de strijd te betrekken, dan vind je het vast ook niet zo erg om de kinderen van een ander te doden.”

Maar de buitenwereld ziet dat anders. Wie kinderen doodt, vervreemdt sympathisanten van zich. Dat ondervonden de Taliban toen ze in 2014 op een Pakistaanse school 135 leerlingen doodden. “Dat was heel slecht voor hun imago“, zegt Wagemakers. “Het gaf een enorme terugslag, ook omdat de Pakistaanse overheid een felle tegenaanval inzette.”