Esther Vergeer, een iconische chef de mission

Het opritje naar het podium is eigenlijk veel te stijl. Esther Vergeer komt er behendig op met haar handrolstoel, een jaar of vier geleden toen ze het deelnemersveld voor haar rolstoeltennnistoernooi in Ahoy bekendmaakte. Met even veel souplesse rijdt ze er na de aankondiging weer af, balancerend met de twee voorwieltjes in de lucht. De aanwezigen kijken er vol bewondering naar. Hebben ze blijkbaar nog nooit gezien.

In dat onwennige schuilt de ambitie van Vergeer: de gehandicapte en 'normale' wereld bij elkaar brengen. En daarmee de paralympische sport verder professionaliseren. Die kans krijgt Vergeer nu ze is aangesteld als chef de mission voor de Paralympische Winterspelen in Pyeongchang volgend jaar maart.

In Rio kreeg het rolstoeltennisfenomeen vorig jaar zomer al een inkijk als assistent van André Cats. Nu Cats is vertrokken naar de zwembond, is de 36-jarige voormalige speelster voor het eerst zelf eindverantwoordelijk.

Serieuzer genomen

Met Vergeer krijgen haar atleten iemand die precies weet wat ze nodig hebben. Tijdens haar eigen carrière stond de paralympische sport nog in de kinderschoenen. Jaloers ziet ze in Peking in 2008 hoe er voor een valide collega zoals Theo Bos een half miljoen in de ontwikkeling van een fiets wordt gestoken. Voor aanpassingen aan haar rolstoel, wat een fractie van dat bedrag zou kosten, is niet automatisch geld beschikbaar. Dat is nu anders. De paralympische sport wordt steeds serieuzer genomen, ook vanuit sportkoepel NOC-NSF, met de bijkomende financiële middelen.

Vergeer is haar tijd altijd ver vooruit geweest in het rolstoeltennis. Tien jaar lang leed ze geen enkele nederlaag. De speelster met, volgens Novak Djokovic 'een van de meest indrukwekkende sportcarrières van een professioneel atleet', won vier olympische titels en 27 grandslamtitels. 93 keer won ze met 6-0 6-0. Vergeer kreeg twee keer de prestigieuze Laureus Award voor beste gehandicapte sporter en werd in Nederland vijf keer verkozen tot beste invalide sporter.

Ze won 470 wedstrijden op rij en besloot in 2013 dat het genoeg was geweest. Tijdens de presentatie van haar biografie maakte ze bekend dat ze stopte met tennis. Ondanks haar grote overmacht in een kleine sport bleef Vergeer tijdens haar carrière altijd zoeken naar verbeterpunten.