Er zit een vrouw in ons groepje die haar giftige pijlen altijd op mij richt

Beste Beatrijs,

Ik zit in een groepje met gelijkgestemde kindervrije vrouwen die af en toe bij elkaar komen. Er is een vrouw bij die iedere keer wel een bewust gemene opmerking in mijn richting maakt. Bijvoorbeeld door te stellen dat ik een ‘controlfreak’ zou zijn als ik de rekening nakijk in het restaurant om te zorgen dat iedereen zijn deel betaalt en er ook een fooitje bij zit voor de bediening. (Iemand moet dat doen toch?) Ze richt haar giftige pijlen iedere keer op mij. Ik heb door haar agressieve, lompe houding geen zin meer in de bijeenkomsten. Ik wil dit graag kenbaar maken via de gezamenlijke whatsapp en er verder geen discussie aan wijden. Voor mij is de groep onveilig geworden door deze dame. Hoe kan ik dit netjes aankondigen?

Weggepest