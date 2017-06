Er valt nog veel te winnen voor vrouwen aan de top

Daartoe riep de club het charter Talent naar de Top in het leven, waarmee bedrijven zich vrijwillig vastleggen om bepaalde zelfgekozen doelen op het gebied van diversiteit in de top te halen. Jaarlijks rapporteren deze bedrijven hun voortgang aan de Commissie Monitoring Talent naar de Top, die dan weer elk jaar een monitor publiceert.

Dat doen ze nu al tien jaar. D&I Company, waarin de Stichting Talent naar de Top samen met adviesbureau Opportunity in Bedrijf/Advies is opgegaan, bood vandaag aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib de analyse van tien jaar charter aan.

“Het goede nieuws is dat het charter werkt”, zegt Yelly Weidenaar, directeur van D&I-company. “Als bedrijven hun targets vastleggen en zich laten monitoren, boek je vooruitgang. Dat hebben we met het charter bewezen.”

Het landelijke gemiddelde voor bedrijven die moeten voldoen aan het wettelijke streefcijfer van 30% vrouwen in de top, nog geen 10% vrouwen in de raden van bestuur en 12,5 procent vrouwelijke commissarissen. Charterondertekenaars die aan het wettelijk streefcijfer moeten voldoen, scoren met 19 procent vrouwelijke bestuurders en 32 procent vrouwelijke commissarissen veel hoger. Maar dat wettelijke streefcijfer is geen moetje: wie het voor 2020 niet haalt, moet een verklaring geven waarom het niet gelukt is. Eerder lag die deadline op 2016, maar hij werd verschoven omdat het streefcijfer nog lang niet in zicht was.

‘Daadkracht werkt!’, jubelt de commissie bovenaan de analyse. En inderdaad, jaar na jaar is een stijging te zien in het aandeel topvrouwen bij de bedrijven die het charter hebben ondertekend. Het ene jaar meer dan het andere: ten opzichte van 2015 is het aandeel topvrouwen in 2016 met een procentpunt gestegen naar 22,4%, het jaar daarvoor was de stijging 0,6 procentpunt.

'Kan beter'

De stijging van het afgelopen jaar noemt Weidenaar goed, zeker in verhouding tot de overige bedrijven in Nederland die niet bij de charter zijn aangesloten. “Maar het kan zeker beter. Bijvoorbeeld, bij de Rabobank groeide het aandeel topvrouwen afgelopen jaar met bijna 6 procent. Het kan dus wel.”

Er is een boost nodig, zegt Weidenaar, zeker aangezien slechts vier bedrijven zich het afgelopen jaar bij de ondertekenaars voegden. De vijver waarin D&I company vist is enorm, vooral in de IT-sector en bij techbedrijven is nog een wereld te winnen. Met rondetafelgesprekken en door huidige ondertekenaars als ambassadeur in te zetten, hoopt D&I company meer nieuwe bedrijven te trekken. Maar Weidenaar erkent dat er harder aan getrokken moet worden. “We moeten het onderwerp op de agenda houden, ook als mensen er moe van zijn.” Volgens Weidenaar, voorheen hoofd van het diversiteitsbeleid van ABN AMRO, merk je dat er in de boardrooms over gesproken wordt. Dat kan ook niet anders, vindt ze. “Het is 2017. Het moet toch niet zo zijn dat mijn zoontje straks meer kansen heeft in zijn carrière dan mijn dochters?”

Het charter ziet ze als een goed alternatief voor een verplicht quotum, een door minister Bussemaker van emancipatie gehekeld ‘paardenmiddel’. “Als de politiek geen quotum wil, laat bedrijven dan het charter ondertekenen. Charterondertekenaars hebben veel meer vrouwen in de rvb en rvc dan landelijk het geval is. Zo halen we dat streefcijfer van 30 procent ook.”