Er staat een recordaantal vacatures open: liefst 262.000 stuks

De werkgelegenheid is de afgelopen maanden verder gegroeid. Het aantal banen nam opnieuw toe, evenals het aantal openstaande vacatures. De werkloosheid daalde verder. Hierdoor is de arbeidsmarkt nu bijna net zo gespannen als tien jaar geleden, net voor het uitbreken voor de economisch crisis, meldt het CBS woensdag.

In het hele land is er vooral een tekort aan elektriciens, verpleegkundigen en vrachtwagenchauffeurs, weet uitkeringsorganisatie UWV. Ook in de handel worden veel werknemers gezocht, maar daar zijn nog wel voldoende mensen te vinden die het werk willen en kunnen doen. In de sectoren ict, transport, zorg en in de bouw is dat veel lastiger.

Eind september stonden er in totaal 262.000 vacatures open. Dat is een toename van 11.000 in een paar maanden tijd. Het afgelopen kwartaal ontstonden er 306 duizend nieuwe vacatures en werden er 295 duizend vacatures vervuld. Niet eerder ontstonden er zoveel vacatures in een kwartaal.

L angdurig werkloos Tegelijkertijd zijn er nog altijd 348.000 personen zonder werk die naar een baan zoeken en direct beschikbaar zijn. Daarmee is 3,8 procent van de beroepsbevolking werkloos. Van hen zijn zelfs 110.000 mensen langdurig werkloos. Zij zoeken al langer dan een jaar naar een baan. Van de werkzoekende 45-plussers is zelfs 58 procent langdurig werkloos. Er zijn 400.000 werknemers die hebben aangegeven meer uren te willen draaien. Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV, ziet nu wel kansen voor deze mensen. Toen tien jaar geleden een werkloze 55-plusser een baan kreeg, was dat in twee derde van de gevallen op een moeilijk te vervullen vacature. Nu de arbeidsmarkt weer zo krap is, zouden werkgevers weer eens moeten kijken naar het potentieel van deze groep, aldus Witjes. Het UWV roept werkgevers op creatief te zijn met het invullen van de vacatures. “Iemand met een achtergrond uit de administratie kan bijvoorbeeld prima aan de slag in de zorg, het onderwijs of transport. Dan moet er wel aandacht zijn voor scholing, maar aan de kwaliteiten van de mensen ligt het niet.”

Meer uren draaien Volgens de arbeidsmarktdeskundigen van ING zit er ondanks de ervaren krapte op de arbeidsmarkt nog flinke rek in. Er zijn immers nog 400.000 werknemers die hebben aangegeven meer uren te willen draaien. Als meer dan de helft van hen inderdaad een langere werkweek gaat maken, lost dat al heel wat op. En dan is er nog de grote groep mensen die buiten de cijfers vallen. Het ING Economisch bureau schat in dat nog zo’n 200.000 mensen kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt die nu niet zijn meegenomen in werkloosheidcijfers. Zoals vrouwen die nu nog de zorg voor het gezin en huishouden op zich nemen, maar op zich wel ook buiten de deur willen werken. Het aandeel vrouwen dat werkt is nog altijd flink lager dan dat van mannen.