Er komt meer zorg aan huis voor ouderen die wachten op een plek in het verpleeghuis

Minister Hugo de Jonge van volksgezondheid belooft dat het probleem per 1 juli uit de wereld is. Voor alle ouderen en chronisch zieken die wachten op een plaats in een instelling voor langdurige zorg, komt er genoeg zorg aan huis, verzekert De Jonge de Tweede Kamer vandaag in een brief.

Deze zogenoemde zorgval is een berucht probleem. GroenLinks, CDA en ChristenUnie vroegen vorig jaar in de Tweede Kamer al om een oplossing. Vooral ouderen met dementie en hun mantelzorgers zijn zwaar ­gedupeerd, schreef Trouw toen.

Verpleeghuis

Het probleem ontstond toen in 2015 de zorg thuis van het Rijk overging naar gemeenten. Wie thuis zorg nodig heeft, krijgt thuiszorg via de gemeente of wijkverpleging via de zorgverzekeraar. Maar zodra een oudere of chronisch zieke een indicatie voor het verpleeghuis heeft, houden die vergoedingen op. Er is daardoor beperkt zorg beschikbaar tijdens het wachten op een plek in het verpleeghuis.

Voor het probleem dat ouderen soms ook nog een hogere eigen bijdrage moeten betalen, is nog geen oplossing

“Het is niet goed uit te leggen dat iemand juist dan minder uren zorg krijgt”, schrijft de minister de Kamer. In de laatste fase dat ze thuis wonen, en de meeste zorg nodig hebben, krijgen ze soms minder uren hulp, vaak tot wanhoop van partner of familie. Ze komen bijvoorbeeld niet meer in aanmerking voor dagbesteding, raken hun casemanager kwijt of verliezen hun vertrouwde zorgverleners.

Hoeveel mensen dit treft, heeft Volksgezondheid niet kunnen achterhalen. Eerder schatte deze krant dat het om duizenden gevallen gaat.