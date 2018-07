Er komt een onderzoek naar de toename van zelfdoding onder jongeren

Blokhuis praat hier volgende week over met stichting 113 Zelfmoordpreventie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Om de groei te verklaren moet er eerst onderzoek komen naar de omstandigheden van de zelfdodingen, zegt suïcide-expert Jan Mokkenstorm van 113. Waren de slachtoffers wel of niet onder behandeling? Zijn de media van invloed, of zijn bepaalde zelfdodingsmiddelen makkelijker voorhanden?

Lees verder na de advertentie

We weten ook dat er de laatste jaren fors is bezuinigd op de spe­ci­a­lis­ti­sche jeugdzorg Jan Mokkenstorm

De directeur van het zelfmoordpreventieplatform komt echter ook al snel uit bij de veranderingen binnen de jeugdzorg. “Mensen met psychische problemen lopen een hoger risico. We weten ook dat er de laatste jaren fors is bezuinigd op de specialistische jeugdzorg.”

De jeugdzorg is in 2015 bij gemeenten ondergebracht, daarmee is het hele zorgstelsel veranderd. Mokkenstorm: “De zorg is in de ban van efficiëncy, maar weten de mensen die nu verantwoordelijk zijn ook hoe zij moeten doorverwijzen? Kennen zij zelf de gesprekstechnieken die suïcidale jongeren kunnen helpen?”

Te laat Jeugdpsychiaters waarschuwen al langer dat kinderen met complexe problemen, zoals een depressie of angststoornis, te laat worden doorverwezen naar specialistische zorg. Instellingen zien op hun afdelingen moeilijker gedrag, en meer jongeren met zelfmoordneigingen. Vaak is er bij zelfmoord sprake van een mix van oorzaken, zegt Mokkenstorm, “Mensen zitten klem. Ze ervaren hun pijn als ondraaglijk en zien hun problemen als onoplosbaar.” Hij wijst ook nog op de toegenomen druk op jongeren om het oed te doen, sociaal en in hun carrière. “We willen al heel graag dat ze met achttien volwassen zijn en zich volwassen gedragen, maar emotioneel zijn het nog puppies.” Jongeren die last hebben van sociaal perfectionisme zijn gevoeliger voor suïcide", weet hij. Als directeur van zelfmoordpreventieplatform 113online weet hij ook dat de maalstroom aan negatieve gedachten te doorbreken valt. “Hoe beter de kwaliteit van zorg op orde is, des te minder zelfdodingen.” Dan is het echter wel zaak dat problemen zichtbaar worden. En dat jongeren zich durven uiten. "Helaas zijn ze vaak al goed in staat om een façade op te houden."

13 Reasons Why In de eerste pogingen de groei van het aantal zelfdodingen onder jongeren te verklaren wordt wel verwezen naar Netflixserie '13 Reasons Why' waarvan in mei het tweede seizoen is verschenen. De serie draait om de zelfmoord van de 17-jarige Hannah Baker. Zij laat cassettebandjes achter voor de mensen die hebben bijgedragen aan haar dood. Suïcide-expert Jan Mokkenstorm denkt niet dat de serie direct aanzet tot zelfdoding, maar het kan jongeren die toch al depressief of angstig zijn op ideeën brengen. “Vooral omdat de zelfmoord van het meisje zeer expliciet in beeld wordt gebracht. Bovendien zien ze hoe de hoofdpersoon na haar dood een soort tragische held wordt, waar heel de school mee bezig is.”

Lees ook: