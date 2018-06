Er komen ruim duizend agenten bij, maar dat is lang niet genoeg

Minister Grapperhaus (justitie en veiligheid, CDA) stelt hiervoor 291 miljoen euro beschikbaar, volgens de afspraak uit het regeerakkoord.

Probleem is alleen de werving van de nieuwe agenten, nu in veel sectoren de personeelstekorten oplopen. Vooral data-analisten en digitale experts krijgt de rijksoverheid nauwelijks binnen, vanwege de hoge salarissen in het bedrijfsleven. "Een enorme opgave", erkende Grapperhaus bij de toelichting op zijn plannen. De komende jaren gaan ook nog eens veel agenten met pensioen. De politie-academie wordt daarom uitgebreid (kosten: 16 miljoen euro) en er is iets meer geld voor het behoud van agenten in deze overgangsperiode.

De politie wil sneller informatie analyseren, uitwisselen met het buitenland en zo de opsporing verbeteren