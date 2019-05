Er komen minder nieuwbouwhuizen op de markt

“Er wordt te weinig gebouwd, er zijn te weinig bouwplannen en de haalbaarheid van deze plannen moet bovendien inzichtelijker”, zegt een woordvoerder van branchevereniging Bouwend Nederland. “Zo halen we nooit de ambitie van 75.000 nieuwe woningen per jaar.” Dat aantal hebben corporaties, projectontwikkelaars en bouwers samen afgesproken om het woningtekort in 2025 op te lossen. “In het gunstigste geval komen we uit op 70 procent van die ambitie.”

Geen verrassing die dip, we zagen de kentering eind 2018 al Woordvoerder Bouwend Nederland

Forse daling Bouwend Nederland reageert hiermee op de CBS-kwartaalcijfers voor de bouw, die gisteren zijn gepubliceerd. Deze cijfers laten zien dat het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen afgelopen kwartaal flink is gedaald. Er zijn ruim 12.500 vergunningen afgegeven voor nieuwbouwhuizen, ruim een kwart minder dan in de eerste drie maanden van 2018. In drie jaar tijd was dit aantal niet zo laag. De hoeveelheid nieuwbouwvergunningen kan als een indicator worden beschouwd voor wat er in de nabije toekomst aan huizen wordt gebouwd. Minder vergunningen nu, leidt dus tot minder nieuwe huizen over twee à drie jaar. “Geen verrassing”, zegt de zegsman van Bouwend Nederland. “Wij zagen de kentering eind 2018 al.” Er zijn volgens hem verschillende oorzaken aan te wijzen voor de forse dip. Zo zijn grondposities, materiaal en personeel duurder geworden, waardoor het voor ontwikkelaars en bouwers steeds lastiger wordt om de plannen rond te krijgen. Daarnaast stellen gemeenten toenemende eisen aan bouwprojecten, onder meer over de verschillende soorten huizen in een project.

Bouwlocaties Aedes, de vereniging van woningcorporaties, schrijft de recente daling van de vergunningen onder meer toe aan het gebrek aan goede bouwlocaties. Bouwdirecteuren hebben Aedes afgelopen maanden laten weten dat de huidige voorkeur voor binnenstedelijk bouwen projecten minder haalbaar maakt. Het verbod op nieuwbouw met een gasaansluiting leidt tot kostenverhogingen en vertragingen. Verder klagen makelaars en bouwers dat nieuwbouw te duur wordt en dat potentiële kopers afhaken. Het zou steeds langer duren om de vereiste 70 procent aan voorverkoop te halen. Het is niet alleen het gebrek aan bouwlocaties, ook de stroperigheid van gemeentelijke procedures draagt er toe bij dat er minder wordt gebouwd dan nodig, aldus Aedes. In de CBS-kwartaalcijfers zijn de woningtransformaties buiten beschouwing gelaten. De omzetting van bijvoorbeeld kantoren of in onbruik geraakte fabrieksgebouwen in woningen, zou de daling van nieuwbouwvergunningen weer een klein beetje recht kunnen trekken.

