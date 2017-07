Er is werk, maar niet voor arbeidsbeperkten

Bijna de helft van de sociale werkplaatsen moet opdrachten afwijzen of werk beëindigen omdat ze onvoldoende personeel heeft. Sinds 2015 mogen de SW-bedrijven immers geen nieuwe arbeidsgehandicapten meer in dienst nemen, maar er stromen jaarlijks wel circa vijfduizend mensen uit door ziekte, overlijden of pensionering. Daardoor zijn er te weinig handjes.

SW-bedrijven hebben bijna zevenduizend arbeidskrachten tekort om het werk te kunnen uitvoeren, blijkt uit onderzoek van Cedris, de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en reïntegratie. "Dat werk wordt niet gedaan, en dat is enorm zonde. Niet zozeer voor de sociale werkbedrijven, maar wel voor de arbeidsbeperkten", zegt Cedris-directeur Jan-Jaap de Haan.

Ruim 20 procent van de SW-bedrijven zoekt een andere oplossing voor het personeelstekort: zij huren uitzendkrachten in of bijstandsgerechtigden. Een klein deel werkt met vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De Haan: "Dat is geen slechte oplossing. Het is fijn als die uitkeringsgerechtigden zo ook een inkomen hebben. Maar het is wel een gemiste kans voor de arbeidsparticipatie van arbeidsbeperkten".

Klijnsma zegt niet te weten hoeveel uitzendkrachten er werken op sociale werkplaatsen. Dat wil ze ook niet weten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, zegt de staatssecretaris en zij maken de afspraken met SW-bedrijven. Wel erkent Klijnsma dat ambtenaren de arbeidsbeperkten nog onvoldoende kennen. De arbeidsgehandicapten zitten nu in de bak met bijstandsgerechtigden en het verschil tussen die twee groepen is slecht zichtbaar.

"Hiermee worden werkplekken veiliggesteld die in de toekomst wel bezet kunnen worden door de doelgroep", aldus Klijnsma in een reactie op Kamervragen die eerder dit jaar werden gesteld toen bekend werd dat er zelfs incidenteel uitzendkrachten uit Oost-Europa worden ingezet op plekken waar voorheen arbeidsbeperkten werkten.

Participatiewet

Sinds 2015 moet iedereen (met en zonder arbeidshandicap) die werk zoekt zich melden bij de gemeente. Hij of zij valt onder de Participatiewet. Het is vervolgens aan de gemeente om in kaart te brengen wie een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en wat deze mensen kunnen. Ook moet er begeleiding op het werk komen, wat de gemeente moet betalen. Daar gaat het mis. Gemeenten zijn niet goed in staat om het werk te laten doen door mensen voor wie het is bedoeld. De arbeidsbeperkte is de pineut.

Er zijn in 2016 ook minder mensen gedetacheerd vanuit SW-bedrijven naar het reguliere bedrijfsleven dan in 2015. Cedris maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. "Je kunt concluderen dat de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie daalt." Terwijl de gedachte achter de Participatiewet en het banenplan was dat meer mensen met een beperking mee zouden doen op de arbeidsmarkt.

Gelijktijdig met het sluiten van de deuren van de sociale werkplaatsen is een banenplan afgesproken voor arbeidsbeperkten. Het bedrijfsleven moet binnen tien jaar 100.000 mensen met een beperking een baan geven en de overheid moet 25.000 banen voor hen creëren. De bedrijven liggen redelijk op koers, maar de overheid faalt. En doordat er steeds minder mensen bij SW-bedrijven werken, neemt netto de werkgelegenheid voor arbeidsbeperkten af.

Klijnsma staat nog steeds achter haar beleid, zegt ze in een recent interview in het AD. "Als er iets niet is gebeurd, is het de afbraak van de sociale werkplaatsen. Ik heb wel gezorgd dat sociale werkbedrijven zich aanpassen aan de 21ste eeuw. Dat ze ook mensen uit de bijstand ondersteunen voor de reguliere arbeidsmarkt."

De SW-bedrijven zien vooral dat hun rol steeds kleiner wordt en vrezen dat veel van hun kennis zo verloren gaat. Cedris: "De SW-sector is noodzakelijk om mensen met een arbeidsbeperking bij 'gewone' werkgevers te plaatsen en daarmee de arbeidsmarkt inclusiever te maken."