Er is wel een vuiltje aan de lucht, zo aan het begin van het politieke seizoen

De rode vissen dartelden in de vijver, de barbecuetenten stonden al klaar en de onberispelijke all-stars van Mark Rutte, de vieze gympjes van Stef Blok en de stoere-mannen-schoenen van Wopke Hoekstra struinden ongedwongen over het gras. Eric Wiebes krabde ietwat onwennig aan z’n nieuwe baard, Arie Slob ving alsnog wat zon na zijn zomerse herstel van een gemene bacteriële infectie, enkele ministers wisselden vakantieverhalen uit met de pers. Geen vuiltje aan de lucht dus op de ‘heisessie’ van de bewindslieden gisteren, zo aan het begin van het politieke seizoen. Of het moesten de wespen in de tuin van het Haagse Catshuis zijn, ditmaal het toneel van deze al haast traditionele aftrap van de begrotingsgesprekken.

Want een angel zit er wel degelijk in het kabinetsoverleg de komende dagen. Eentje van zo’n 500 miljoen. Zoveel extra kost het inmiddels om het schrappen van de dividendbelasting mogelijk te maken. Bij de formatie vorige zomer was rekening gehouden met 1,4 miljard euro, maar dat bedrag is door de groeiende economie opgelopen tot 1,9 miljard. Volgens de begrotingsregels moet het kabinet dit geld dan elders vandaan zien te halen.

De premier leek op het zomerse Catshuisgras een beetje mee te bewegen met de irritatie over de omstreden maatregel

Veel lieten de premier en zijn minister van financiën er gisteren niet over los. “Ik werk nu voor het negende jaar aan een begroting maar krijg iedere keer ruzie met de Kamer omdat er teveel naar buiten komt.”

Prestigezaak Voor Rutte lijkt het afschaffen van de dividendbelasting een prestigezaak geworden. Het hele jaar heeft hij de maatregel, vooral een wens van multinationals als Shell, Unilever en AkzoNobel, verdedigd. Zijn coalitiepartners zien er weinig in, de oppositie snapt er al helemaal niets van en de kiezers lijken er volgens opiniepeiler Maurice de Hond ook steeds minder in te zien. De premier leek op het zomerse Catshuisgras een beetje mee te bewegen met de irritatie over de maatregel, die vooral buitenlandse aandeelhouders en mogendheden ten goede komt. Maar hij bleef volhouden dat vasthouden aan deze heffing op winstuitkeringen aan aandeelhouders veel werkgelegenheid zou kosten. “Dat zou Nederland verarmen.” Di­vi­dend­strijd, koopkracht en wespen ten spijt, de afwezige ster van het Catshuis gisteren was toch Rihanna Het kabinet heeft tot eind volgende week om de begroting en de grote lijnen voor volgend jaar in de verf te zetten. Dan gaan de plannen voor advies naar de Raad van State zodat er op de derde dinsdag van september een goedgekeurde begroting ligt. Het Centraal Planbureau kwam vorige week al met de economische vooruitzichten: de meeste Nederlanders gaan er op vooruit in koopkracht, alleen de mensen met een uitkering het minst. Enkele groepen minderverdieners gaan er zelfs licht op achteruit. Rutte liet nog wel los dat het kabinet kijkt naar ‘verdere verbetering’, zodat de maatregelen ‘zo gunstig mogelijk voor iedereen’ zullen uitpakken. Dividendstrijd, koopkracht en wespen ten spijt, de afwezige ster van het Catshuis gisteren was toch Rihanna die Rutte en minister Kaag vroeg voor een donatie van 100 miljoen. “Een hoogtepunt in mijn loopbaan”, zei de premier. “Al gaan we zelfs voor haar natuurlijk niet de hele begroting aanpassen.”

Rihanna: Hi Mark Rutte, kun je 100 miljoen vrijmaken voor onderwijs in ontwikkelingslanden? Gaat popster Rihanna ervoor zorgen dat Nederland een forse duit extra doneert voor onderwijs in ontwikkelingslanden? De zangeres heeft persoonlijk aan premier Mark Rutte om 100 miljoen dollar gevraagd voor dat goede doel. Dat is 2,5 keer zoveel als Nederland nu geeft.