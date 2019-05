Er is weinig hoop op een handelsakkoord tussen China en de VS

Nieuwe gesprekken tussen de Verenigde Staten en China over het alsmaar verder escalerende handelsconflict tussen beide landen lijken al kansloos voor ze goed en wel zijn begonnen. Beide kampen voeren de retoriek flink op, en wijzen naar elkaar voor het uitblijven van een akkoord om het conflict te beslechten.

Een Chinese handelsmissie onder leiding van vice-premier Liu He arriveerde vandaag in Washington voor besprekingen die een week geleden nog gezien werden als een formaliteit om de laatste hand te leggen aan een akkoord. Maar de Verenigde Staten beschuldigen China ervan terug te krabbelen op cruciale onderdelen van het akkoord, met name waar het gaat om bescherming van intellectueel eigendom van Amerikaanse bedrijven.

Heronderhandelen Afgelopen weekeinde ging het helemaal mis, zo citeert persbureau Reuters Amerikaanse betrokkenen bij de onderhandelingen. De Chinezen zouden steeds meer onderdelen waarover al akkoord was bereikt ter discussie stellen, wat president Trump ertoe bewoog via zijn vaste medium Twitter zijn ongenoegen kenbaar te maken. ‘Nee!’, was Trumps korte commentaar over de kennelijke pogingen van China om onderdelen te willen heronderhandelen. De Amerikaanse president liet weten per vrijdagochtend Chinese importen ter waarde van 200 miljard dollar onder een importtarief van 25 procent te plaatsen, in plaats van het huidige 10 procent. Met die deadline in het vooruitzicht rekent bijna niemand erop dat er nog een allesomvattend akkoord gesloten kan worden.

‘Niets mis mee’ Vanuit Peking werd vandaag gepoogd de plooien glad te strijken, alhoewel het Chinese ministerie van economische zaken duidelijk liet merken klaar te zijn voor een verdere escalatie van het conflict. “Wij hopen dat de Verenigde Staten ons tegemoet kan komen, dat we elkaars zorgen serieus nemen en eventuele problemen kunnen oplossen door samenwerking”, aldus een woordvoerder het ministerie. Die liet erop volgen dat ‘China zich heeft voorbereid om te reageren op alle mogelijke uitkomsten’. Naast de tariefverhoging voor de 200 miljard aan Chinese goederen heeft Trump nog gedreigd ook het restant aan Chinese import dat niet onder een heffing valt te gaan belasten. Dat zou om nog eens 325 miljard dollar gaan. Tijdens een bijeenkomst in Florida woensdagavond liet Trump nog weten dat het hem om het even is. Als er geen akkoord komt, dan levert dat de Verenigde Staten volgens Trump meer dan 100 miljard dollar aan importheffingen op – ‘niets mis mee’, aldus de president. Voor China beginnen de gevolgen van de heffingen zich te vertalen in de economische cijfers: de export naar de Verenigde Staten daalde in april met 13 procent ten opzichte van een jaar geleden.

