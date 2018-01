Er is weer vertrouwen in het hbo, zelfs bij vwo’ers

De teruggang was behoorlijk: waren er in 2013 nog 108.627 studenten aan de hogescholen, het jaar daarop waren het er 4000 minder, in 2015 nog eens 8000 minder. Met 106.640 studenten zitten de hogescholen nu weer bijna op het oude niveau.

Positief is volgens De Graaf dat de grootste groei voor rekening komt van sectoren met personeelstekorten. Opleidingen voor de gezondheidszorg hebben met 9 procent de grootste groei.

Ook techniek- en onderwijsopleidingen doen het goed. En bij de pabo’s melden zich vooral mannen, benadrukt De Graaf. “Die zich dus niet laten beïnvloeden door alle berichten over werkdruk op de basisscholen.”

Vwo’ers

De voorzitter is er trots op dat zich – naast de 46.000 havisten en bijna 34.000 mbo’ers – een grotere groep vwo-leerlingen heeft aangediend. Die instroom is voor het eerst gestegen, met bijna 3 procent. Hij concludeert daaruit dat er vertrouwen is in het hbo. Van een ‘mindere keuze’ is volgens hem geen sprake. “Bachelor- en masterdiploma’s in hbo en wetenschappelijk onderwijs zijn al jaren gelijk geschakeld. Bovendien is het perspectief voor hbo’ers goed, juist omdat ze hun vaardigheden praktisch kunnen toepassen en tegelijk een onderzoekende houding ontwikkelen. De academische wereld is ook niet voor iedereen weggelegd.”

Een goed perspectief geldt ­volgens de voorzitter ook voor de associate degree, de tweejarige opleiding die wat niveau betreft tussen mbo-4 niveau en een volledige vierjarige bacheloropleiding zit. De opleidingen zijn ontstaan vanuit een vraag van werkgevers, bijvoorbeeld in de kinderopvang. De officiële kwalificatie die sinds vorig jaar geldt heeft volgens Thom de Graaf de aantrekkingskracht vergroot. De instroom is met 32 procent gestegen ten opzichte van studiejaar 2016-2017.