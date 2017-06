Er is niet zomaar geld voor loonsverhoging in het basisonderwijs

Bij het schikken van de gerbera's slaat adjunct-directeur Janneke Jongen de ochtendkrant open. Aan de tafel in de lerarenkamer van de Rotterdamse Dominicusschool zit ze samen met haar hele team aan een kopje koffie. Het is half acht. Straks gaan ze de straat op in Blijdorp om bloemen uit te delen, de kaartjes met een vriendelijke groet worden nog snel aan de stengels bevestigd.

Dat staatssecretaris Dekker gisterochtend al meteen in de krant aankondigde dat de actie nergens toe zal leiden, want geld voor meer loon is er toch niet, doet niet af aan het gevoel van succes bij de juffen. Er is zoveel aandacht voor hun vak nu.

Bovendien wordt er op de Dominicusschool eigenlijk nooit door de leerkrachten over geld gepraat. Laat staan dat ze precies weten wie in de laagste LA-loonschaal zit, een schaal die op middelbare scholen niet eens bestaat, en wie in de hogere LB-schaal.

"Dat zijn er vier van de achttien", zegt adjunct-directeur Jongen later. "Het zijn in principe de kartrekkers die ervoor in aanmerking komen. Je moet aanvullende opleidingen volgen, een taaltoets afleggen en minimaal vijf jaar in het onderwijs werken."

Loonschalen volgens de CAO Primair Onderwijs 2016-2017 © TROUW L&F

Kleuterjuffen Maar in werkelijkheid zijn het volgens Jongen lang niet alleen die LB-docenten die een kartrekkersrol spelen op school. Zeker niet. "Hoe langer ik erover nadenk, hoe gekker het verschil eigenlijk is." Kleuterjuffen Babette Middeljans en Anne Diehle zijn bijvoorbeeld van die voortrekkers die wel in de laagste loonschaal zitten. Middeljans is met vijf jaar ervaring inmiddels organisator van de onderbouw: "Ik werk fulltime en heb veel aanvullende opleidingen gedaan. Volgend jaar word ik een dag in de week ambulant begeleider om de leerlijnen van de kinderen van groep 1/2 naar groep 3 door te trekken. Maar daardoor verdien je niet automatisch meer." Zelfs als we er 200 euro in de maand bij zouden krijgen, dan zou dat geen wezenlijk verschil maken Janneke Jongen Diehle staat vier jaar voor de klas en wil binnenkort ook graag meer verantwoordelijkheden. Ze heeft gehoord dat als er al teveel collega's in de LB- schaal zitten, er op school gewoon geen ruimte meer is voor meer 'dure' leerkrachten. Adjunct- directeur Jongen begrijpt haar zorg: een LB'er kan inderdaad erg op de begroting gaan drukken. "Maar wij zullen het wel altijd aanmoedigen. Je moet er uiteindelijk op solliciteren bij het stichtingsbestuur, de koepel waar deze school onder valt. Op dat niveau wordt de verdeling van het aantal LA- en LB-docenten per school gemaakt."

Budget op Het stichtingsbestuur RVKO krijgt weer budget van het Rijk voor alle kinderen op hun scholen, dat hoger wordt naarmate er meer leerlingen uit gezinnen met taalachterstanden of schuldenproblemen tussen zitten. Maar als dit budget op is, komen er ook geen leraren in de hogere salarisschaal bij. Het steekt Jongen wel dat haar personeel jarenlang werkt in de laagste schaal, terwijl collega's op middelbare scholen, ook vaak hbo'ers, meteen beginnen in de LB-schaal. Zeker omdat de werkdruk in het basisonderwijs volgens onderzoek veel groter is dan in het voortgezet onderwijs. "Het is gewoon onterecht." De tekst loopt door onder de afbeelding Adjunct- directeur Janneke Jongen © Peter de Krom Prima dus, dat de RVKO de Dominicusschool vroeg om mee te doen aan de prikactie. Het is voor de meesten uit het team, soms al dertig jaar in het vak, de eerste keer dat ze actie voeren. Met de bloemen. 'Daden van vriendelijkheid', noemen ze dat. Het past bij de positieve psychologie die de school leerlingen wil meegeven: als je aardig bent tegen andere mensen, zijn die anderen vaak ook aardig tegen jou. "Zelfs als we er 200 euro in de maand bij zouden krijgen", zegt Jongen, "dan zou dat denk ik voor de leraren die nu al voor de klas staan, lekker zijn, maar geen wezenlijk verschil maken. Ik denk wel dat je er vooral een belangrijk signaal mee afgeeft aan jongeren die nog een beroep moeten kiezen."

Knagend geweten Die noodzaak voelen ze op de Dominicusschool ook. Is er een collega ziek, dan proberen ze het onderling op te lossen. Want ze weten, een invaller zoeken lukt toch niet meer gezien het oplopende tekort aan leraren. Maar als de bonden zouden oproepen tot een echte stakingsdag, weet Jongen nog niet of de school mee zou doen. "Al die ouders die vrij moeten nemen. Die kinderen die geen les krijgen. Het geeft een enorm sneeuwbaleffect. Dat gaat aan je geweten knagen." © TROUW SS

