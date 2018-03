Er is een groot tekort aan eiceldonoren

“Je wilt mensen geen jaren op de wachtlijst laten staan”, zegt Annelies Bos, hoofd van de eicelbank in Utrecht.

Het is in Nederland sinds vijf jaar mogelijk om via een eicelbank aan een eicel te komen. Er zijn nu drie van die banken die stellen helpen die een kind willen maar waarvan de vrouw geen of slechte eicellen heeft. Omdat het aantal donoren te beperkt is, komen veel stellen niet eens op de wachtlijst

Er zijn veel meer donoren nodig, liefst jonge vrouwen zonder kinderwens. De donorcel wordt bevrucht met zaad van de vader. Een embryo dat hieruit ontstaat wordt teruggeplaatst bij de wensmoeder. Zij draagt en baart het kind, maar is genetisch gezien dus niet de moeder.

De afgelopen vijf jaar zijn zo 21 baby’s geboren. Toen het UMC Utrecht vijf jaar geleden met de eicelbank begon, meldden zich binnen korte tijd vijfhonderd stellen. “We moesten de wachtlijst sluiten, omdat we niet aan de vraag konden voldoen”, vertelt Annelies Bos.

Volgens Bos meldde zich aanvankelijk een paar honderd donoren, maar daarvan bleef slechts een klein deel over. Het UMC Utrecht heeft afgelopen vijf jaar 49 eiceldonoren behandeld. Er zijn zeven baby’s geboren, elf vrouwen zijn zwanger. De wachtlijst is nog altijd gesloten. Bos: “We behandelen nog mensen die al vanaf het begin op de wachtlijst staan”.

'Je moet voldoende aanbod en variatie hebben, ook omdat je eicellen wilt matchen op basis van enkele uiterlijke kenmerken' Inge Custers, hoofd van de eicelbank van het AMC in Amsterdam