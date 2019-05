Er heerst een limonadecrisis in India vanwege de ramadan, maar er komt hulp uit onverwachte hoek

Rooh Afza is een siroop met rozenextracten die wordt gebruikt voor aanmaaklimonade of als zoete toevoeging aan melk of ijs. Het drankje is niet alleen een verfrissende dorstlesser in de hete Zuid-Aziatische zomermaanden, maar onder moslims ook populair bij de iftar-maaltijd na een lange dag vasten.

Het is dus alsof in Nederland in december het amandelspijs of de marsepein op is, of dat de Duitsers het voor hun kerstmarkten zonder glühwein moeten stellen. Het Pakistaanse ministerie van buitenlandse zaken biedt nu aan om te helpen bij de levering van een flinke voorraad siroop. India is dan wel overwegend hindoeïstisch, maar er wonen in het land nog altijd ongeveer 200 miljoen moslims.

De drank laat zien dat beide landen, die begin dit jaar nog bijna in oorlog waren, toch ook veel met elkaar gemeen hebben.

Rooh Afza is in 1907 op de markt gebracht door een islamitische kruidendokter in Delhi, toen nog Brits-India. Na de onafhankelijkheid en afscheiding van India en Pakistan in 1947 verdeelde hij het bedrijf tussen zijn zoons. De een bleef vanuit India werken, terwijl de ander net als veel moslims uit het noorden van India naar de Pakistaanse havenstad Karachi trok.

Daar bouwde hij het siroopfabriekje uit tot een farmaceutisch bedrijf met honderden werknemers, dat bijvoorbeeld natuurlijke middeltjes voor mensen met darmproblemen op de markt brengt.

