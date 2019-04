Engelse voetbalspelers moeten de winst voortaan zonder champagne vieren

Zodra voetballers elkaar op het hoofd kussen, ‘olé olé’ roepen en onder luid gejoel worden getrakteerd op een champagnedouche is het duidelijk hoe laat het is. Er is een wedstrijd gewonnen. Die winst gaat bij veel wedstrijden traditiegetrouw gepaard met grote hoeveelheden champagne, die spelers niet alleen tot zich nemen maar ook over elkaar heen sproeien.

Maar dat gaat nu veranderen. De Engelse voetbalbond Football Association (FA) schrapt de felicitatie met het alcoholhoudende feestdrankje bij alle wedstrijden van de FA Cup.

Voortaan zal er een alcoholvrij alternatief koud staan voor de winnaars. De oudste nationale voetbalbond ter wereld heeft deze stap gezet om “er zeker van te zijn zo inclusief mogelijk te zijn voor spelers en gemeenschappen voor wie alcohol verboden is”, zei de FA tegen persbureau Reuters.

Ook in Nederland horen bubbels bij voetbaloverwinningen. In tegenstelling tot de FA heeft de Nederlandse voetbalbond KNVB echter geen champagnebeleid, zegt persvoorlichter Bram Groot. Organisaties regelen bekeruitreikingen bij KNVB in samenspraak met clubs en sponsors.

Verknocht aan de champagne zijn ze daarbij niet: er wordt ook wel eens iets anders gebruikt voor de bekeruitreiking. Bijvoorbeeld grote bierflessen, als de sponsor een biermerk is. “Die spuiten natuurlijk ook”, zegt Groot. Dat geeft het felicitatiedrankje volgens hem het feestelijke effect, de inhoud is daarbij ondergeschikt. “Of er nou champagne, bier, kinderchampagne in zit: als het maar feestelijk is. Dat is het belangrijkste.”

Welk Engelse team op 18 mei als eerste de alcoholvrije bubbels van de FA mag uitproberen is nog even de vraag: Manchester City neemt het in de finale van de FA Cup op tegen Watford.

