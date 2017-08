Engelse geestelijke koopt kroeg om 'mensen te bereiken'

Voor zover bekend is voorganger Ian Dyble van de St Thomas-church in Norwich de eerste Engelse geestelijke die een kroeg koopt. "Mensen denken dat het in de kerk gaat om regels", verklaart hij , "maar eigenlijk gaat het om relaties".

Het idee om vanachter de bar contact te maken met de gemeenschap, was Dyble toegevallen tijdens een vakantie in het Lake District. "Toen bedacht ik wat een een goed idee het zou zijn om op die manier deel te nemen aan het gemeenschapsleven. We weten allemaal dat mensen hun interesse in de kerk verliezen. Dit is een manier om hen te bereiken."

Ik zie geen reden waarom we niet op ver­ant­woor­de­lij­ke wijze zouden kunnen genieten

Plezier Maandag zal de 150 jaar oude pub, die nog even dienst heeft gedaan als Chinees afhaalrestaurant, zijn oude functie hervatten. Hoewel The Mitre zich voorlopig richt op ontbijt, lunch en koffie, zullen er later ook bier, wijn en lichte maaltijden worden geserveerd. De openingstijden moeten na enkele weken worden uitgebreid tot 21.00 uur. "Ik hoop mensen aangenaam te verrassen", legt Dyble uit. "Jezus veranderde water in wijn en dat deed hij tijdens een bruiloftsfeest. Christenen mogen ook plezier hebben, ik zie geen reden waarom we niet op verantwoordelijke wijze zouden kunnen genieten." De inkomsten van de pub zullen ten goede komen aan liefdadigheid, waaronder een project in Sierra Leone, steun aan ex-gedetineerden en een kerkelijk initiatief dat mensenhandel wil tegengaan.

