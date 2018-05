Engels op de academie: Moeten we om onze roots, of aan onze carrière denken?

Het is een illusie om te denken dat Nederlandse studenten met een druk op de knop perfect Engels spreken. "Vaak hoor je: 'Studenten kunnen tegenwoordig toch allemaal Engels?' Maar zo simpel is het niet. Een discussie op academisch niveau is echt wel wat anders dan een gezellig gesprek in het buitenland", zegt voorzitter Rhea van der Dong van het Interstedelijk Studenten Overleg , de organisatie die de belangen van studenten behartigt bij onderwijsinstellingen en de politiek. "Nuances gaan verloren, grapjes ook, dat merkte ik zelf ook tijdens mijn studie bedrijfskunde."

Nog altijd heeft Leeflang grote reserves. Tegelijkertijd ziet hij dat de kwaliteit niet met een derde achteruit is gekacheld, hoewel het aandeel Engels sinds 2003 alleen maar toenam. "Studenten zijn beter Engels gaan spreken, ook doordat hun wereld internationaler is geworden. Ging je twintig jaar geleden naar Amerika, dan was dat bijzonder. Nu is het bijzonder als je daar níét naartoe gaat."

Vijftien jaar geleden, in 2003, zette Leeflang samen met enkele andere wetenschappers al vraagtekens bij het Engels in de collegezalen. In het rapport 'Nederlands, tenzij...' van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen stelden zij dat de kwaliteit met zo'n 30 procent zou inboeten, vooral door een beperkte woordenschat bij studenten en docenten.

Peter Leeflang, emeritus-hoogleraar economie en marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen, sluit zich bij De Voogd aan. "Universiteiten zijn dragers en houders van de cultuur en daarmee ook van de taal. Het is flauwekul om vakken waarvoor een Nederlandse context belangrijk is in het Engels te doceren."

Voor hoogleraar bouwkunde Elphi Nelissen is het een uitgemaakte zaak: wetenschap is in het Engels. "Die taal is noodzakelijk om de internationale top van studenten en onderzoekers binnen te halen. Blijf je in het Nederlands doceren, dan staat uiteindelijk je positie in de wetenschappelijke wereld onder druk. De beste wetenschappers spreken nu eenmaal niet allemaal Nederlands. Bovendien: alle literatuur is tegenwoordig ook in het Engels beschikbaar."

Haar universiteit, de Technische Universiteit Eindhoven, stapt in 2020 helemaal over op het Engels. Nu al zijn vrijwel alle opleidingen in die taal. De bedoeling is dat over twee jaar ook buiten de collegezalen van Eindhoven in het Engels wordt gesproken en geschreven, dus ook door kantinemedewerkers. De universiteit wil zo voorkomen dat buitenlanders zich op de campus buitengesloten voelen.

Nelissen ('Full Professor and Chair of Building Sustainability') is een groot voorstander van deze ontwikkeling. Engels, stelt ze, komt de positie van studenten op de arbeidsmarkt ten goede. Volgens Nelissen bereidt haar universiteit aankomende ingenieurs voor op een internationale loopbaan. "Veel van onze studenten werken een paar jaar of langer in het buitenland of hebben er veel mee te maken."

En een internationale sfeer in de collegezaal komt meer dan alleen hun Engelse taalgevoel ten goede, stelt ze. "Studenten zijn dan ook al gewend aan andere omgangsvormen of zoiets alledaags als andere eetgewoonten."