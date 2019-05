En weer trilde de grond in Groningen, de Tweede Kamer is er 'verschrikkelijk klaar mee’

Een moeras, waarin minister Eric Wiebes steeds verder wegzakt, of het beklimmen van de Mount Everest, terwijl de lawines naar beneden ­komen. De frustratie van de Tweede Kamer over Groningen grenst aan moedeloosheid.

Er was voor gisteren al een debat gepland over de gaswinning en Groningen; de beving in de vroege woensdagochtend maakte het alleen urgenter en vinniger. SP-Kamerlid Sandra Beckerman sprak van ‘een vuistslag in de maag’, volgens PvdA’er Henk Nijboer voltrekt zich in Groningen een ramp. “Niet een ramp op één moment, maar één die zich elke dag, de hele dag door voltrekt.”

Verschillende Kamerleden vroegen minister Wiebes van economische zaken om ‘onorthodoxe maatregelen’ om de afhandeling van schade en de versterking van huizen op gang te krijgen. “Ik ben hier verschrikkelijk klaar mee”, zei CDA-Kamerlid Agnes Mulder. “De minister zou regelen dat schades eindelijk hersteld zouden worden. Ik verwacht en hoop dat hij dat gaat toezeggen.”

Wiebes leek de term ‘generaal alsjeblieft’ geschikter dan generaal pardon. Technisch is de maatregel volgens hem onmogelijk. Hij zei een andere manier te zoeken om honderden schademeldingen in één keer weg te werken en wilde er niet op vooruit ­lopen. “Tot nu toe is met heel veel precisie naar deze meldingen gekeken; misschien moeten we de precisie wat opofferen om in één keer een klap te kunnen maken. Ik denk dat dat kan.”

Een ‘generaal pardon’ voor schades tot 10.000 euro, die na 2017 zijn ontstaan, dat is zo’n onorthodoxe maatregel, waar de Kamer om vroeg. Daarmee zouden in één klap stapels schademeldingen zijn afgehandeld.

Nog te weinig aannemers

Volgens PVV’er Alexander Kops is die uitleg illustratief voor Wiebes’ aanpak. “U zegt dat een pardon technisch niet mogelijk is. Máák het dan mogelijk. Praktisch alles is mogelijk als de politieke en bestuurlijke wil er is.” Van de lof die Wiebes kreeg voor de beslissing om de gaskraan in 2030 helemaal dicht te draaien, is in de Kamer en in Groningen niets over.

Dit moest het jaar worden van de versterkingsoperatie in Groningen, maar tot nu toe rijden er nog maar weinig aannemersbusjes door het gaswingebied. Voor de zomer moet het aantal aannemers zijn ‘opgeschaald’, zo beloofde de minister gisteren.

De vele Kamerdebatten over Groningen bewegen zich volgens vaste patronen

De vele Kamerdebatten over Groningen bewegen zich volgens vaste patronen. De Kamer eist snellere afhandeling, minister Wiebes zegt dat die er zal komen als de boel bestuurlijk en organisatorisch op orde is. Maar dat doet hij met zoveel technische uitleg dat de Kamer alleen maar verwarder en bozer wordt.

“Ik heb het gevoel dat elk debat complexer wordt”, verzuchtte ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber. D66-Kamerlid Matthijs Sienot was de minister ‘soms helemaal kwijt’. En volgens Nijboer verzandde Wiebes soms in een ‘woordenbrei’: “Ik zal de minister niet beoordelen op woorden, maar daden. En de daden zijn in Groningen volstrekt onvoldoende.”

Na die verzuchtingen van Kamerleden moest Wiebes ook iets van het hart. Afgelopen vrijdag werd de Nam, die het aardgas oppompt, de verantwoordelijkheid voor het beoordelen van aardbevingsschade ontnomen. Wiebes: “Zestig jaar kwam de Nam op de eerste plaats in Groningen. Dat heb je in anderhalf jaar niet op­gelost. Er zullen meer bevingen komen. Met alle verdriet en moedeloosheid tot gevolg. Mensen in Groningen zullen dit blijven zien als een zwarte episode.”