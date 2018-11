En weer staakt de metaalsector, nu in Eindhoven

Of hij twijfelde of hij vandaag zou gaan staken? Geen moment, zegt de 58-jarige Tom Barkmeyer. “Ik ben een diehard.” Het is zijn dertiende stakingsdag sinds de acties dit voorjaar begonnen, en als het aan hem ligt komen er nog dertien bij. Barkmeyer werkt al 23 jaar bij Daf als machine operator. In die 23 jaar heeft hij zijn werk zien veranderen. In een notendop komt het hierop neer, zegt hij: “Ze willen steeds meer wagens bouwen met dezelfde machines en dezelfde mensen.”

De vakbonden voeren al sinds het voorjaar acties voor een betere cao voor 150.000 werknemers in de metaalsector. Vorige week nog liep een poging stuk om de gesprekken tussen de bonden en ondernemersorganisatie FME vlot te trekken. De wens van de vakbonden blijft onveranderd: 3,5 procent loonsverhoging en een generatiepact om oudere werknemers gezond richting pensioenleeftijd te helpen en jongeren meer zekerheid te geven.

Barkmeyer is een van de pakweg tweeduizend mensen die zich heeft verzameld voor een 48-uursstaking in Evoluon, een congrescentrum in Eindhoven. Het is er een komen en gaan van voornamelijk mannen, een enkeling heeft een kind op de arm. Op het eerste gezicht lijken de meeste haren grijs, maar wie goed kijkt ziet ook heel wat jonge mensen, die met busladingen tegelijk worden aangevoerd.

Steeds harder

De twijfel die Barkmeyer niet heeft, had dertiger Damian wel. Met een kopje koffie in zijn hand staat hij een beetje aan de zijlijn. Pas na flink aandringen geeft hij zijn naam, maar alleen zijn voornaam mag in de krant. Uit angst voor repercussies? “Ik heb wel eerst aan mijn teamleider gevraagd of dit op mijn beoordeling komt.” Zelf heeft hij het prima voor elkaar als assistent-teamleider bij Daf, maar hij is er vooral om zijn collega’s te helpen. “Daf is niet aardig naar andere mensen”, zegt hij onomwonden. “We moeten steeds harder rennen.”

Dan beklimt FNV-onderhandelaar Petra Bolster het podium, zoals ze de afgelopen maanden al zo vaak gedaan heeft. Ze benadrukt nog een keer waar de vakbonden voor strijden, bedankt de stakers voor hun vasthoudendheid. “Ook al duurt het wat langer, we komen altijd waar we willen!” roept ze onder instemmend gejoel van de aanwezigen.

Twee VDL-medewerkers, beiden rond de zestig en al ruim veertig jaar in dienst, verwoorden het gevoel dat onder veel mensen leeft. “We hebben een economische groei van weet ik veel wat, en dan krijgen wij niks?” De twee, die hun naam alleen kwijt willen aan de verslaggever, zijn het staken beu. “Ik werk liever, maar als er niets verandert ... we hebben vijftien vacatures op het bord hangen, maar ik zou het niemand aanbevelen.”

Na de toespraken houdt een deel van de stakers het alweer voor gezien, de staking gaat thuis verder. Tegelijkertijd komt er weer een nieuwe lading binnen om zich te registreren. FNV-bestuurder Hans Wijers is in ieder geval blij met de moraal onder de stakers. “Er zijn meer mensen dan de vorige keer, een goed teken.” En nu? De acties gaan door. Waar en wanneer, kan Wijers nog niet zeggen. Maar in de gang op weg naar buiten klinkt al: ‘Tot de volgende!’

De voor- en achternamen van de opgevoerde personen zijn bij de redactie bekend.