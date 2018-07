En weer blijken de huizenprijzen nog verder omhoog te kunnen

Wie een woning wil kopen, heeft het niet makkelijk. De Nederlandse woningmarkt wordt alleen maar krapper. Steeds minder woningen staan te koop, met als gevolg dat het aantal transacties terugloopt en de prijzen blijven stijgen. Het schaarse aanbod bewerkstelligt dat mensen sneller gaan overbieden. Eenderde van de woningen wordt inmiddels verkocht voor meer dan de vraagprijs. Dat is een record.



Woningen van 60-plussers zijn interessant voor starters omdat ze vaak een gedateerde inrichting hebben, waardoor het prijsniveau lager ligt

Dat bleek donderdag uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. “De oververhitting heeft zich als een olievlek verspreid van de randstad naar bijna heel Nederland ”, zei NVM-voorzitter Ger Jaarsma tijdens een persconferentie. De NVM pleit er dan ook voor om nog meer huizen te gaan bouwen,dan de overheid en marktpartijen eerder in het zogeheten Nationale Woonakkoord overeenkwamen. “Wil je echt iets doen aan de oververhitting, dan moet je nu niet 75.000 woningen per jaar bouwen, maar 85.000 woningen.” In totaal is er in Nederland een tekort van 200.000 woningen.

Het aantal dagen dat een woning te koop staat is inmiddels teruggelopen tot 45 dagen, 16 minder dan in het tweede kwartaal van 2017

45 dagen Het gevolg van de krappe woningmarkt is dat de meeste mensen die willen verhuizen pas hun huis te koop zetten wanneer ze al een nieuwe woning hebben gekocht, zegt Jaarsma. “In de crisis zagen de meeste mensen het verkopen van hun huis nog als het grootste probleem. Inmiddels maken ze zich vooral zorgen of ze wel een nieuw huis kunnen kopen.” In het tweede kwartaal van 2018 werden er 11 procent minder woningen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Ondertussen is de gemiddelde verkoopprijs vanwege de oververhitting op de woningmarkt met 10 procent gestegen naar 288.000 euro. “Als de grens van de 300.000 dit jaar niet wordt overstegen, dan gebeurt dat in ieder geval begin 2019”, zei Jaarsma. De krapte op de woningmarkt is ook terug te zien in het aantal dagen dat een woning te koop staat. Dat is inmiddels teruggelopen tot 45 dagen, 16 minder dan in het tweede kwartaal van 2017. Kopers die op zoek zijn naar een appartement hebben het het lastigst, want het aanbod is in deze categorie laag en de prijzen hoog.

Amsterdam Eerder leek het er op dat de prijsstijgingen op de Amsterdamse woningmarkt aan het afvlakken waren: het einde aan de gekte op de Amsterdamse huizenmarkt leek op handen. Maar in het tweede kwartaal van 2018 lag de prijs in de hoofdstad weer ruim 19 procent hoger dan een jaar eerder. Jaarsma: “We hebben hier te maken met een zeer dynamische markt. De toekomst moet uitwijzen of dit een uitschieter is.” Er is eigenlijk nog maar een regio waar de woningmarkt wel ruim in haar jasje zit, namelijk Noordoost-Groningen. Jaarsma: “Dat heeft te maken met de problematiek van de aardbevingen en het feit dat daar relatief veel vrijstaande huizen staan. Vrijstaande woningen worden gemiddeld minder snel verkocht.”

Gedateerde woningen Opvallend is dat ruim 20 procent van de relatief grote woningen van 60-plussers wordt gekocht door starters op de koopmarkt. Volgens Jaarsma zijn deze woningen interessant voor starters omdat ze vaak een gedateerde inrichting hebben, waardoor het prijsniveau lager ligt. “Denk aan woningen uit de jaren zeventig met oranje tegels en groene keukenkastjes.” Het probleem is wel dat starters zelden geld hebben om de woning te moderniseren. “Ook verduurzamen wordt lastig. Overigens geldt dat voor alle woningen van mensen met een kleine beurs.”

