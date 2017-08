Elke stad zijn eigen kinderkrant

Het Jeugdjournaal kennen we allemaal, maar een lokale krant speciaal voor kinderen? Dat nog niet. Behalve in Rotterdam. Bij alle ruim driehonderd basisscholen en het Sophia Kinderziekenhuis wordt één keer per maand Jong010 bezorgd. Met inmiddels een oplage van 40.000 een groot succes. Reden voor de initiatiefnemers om de ambities uit te breiden: in 2020 elke stad een eigen kinderkrant.

Angelique van Tilburg (33), oprichter van Jong010, en hoofdredacteur Suzanne Huig (25) maken die nieuwe kranten niet zelf. Het komend jaar gaan ze tien geïnteresseerden uit verschillende steden opleiden tot kinderkrantmakers. “Dat kunnen studenten zijn, maar ook freelance journalisten of mensen die veel met kinderen hebben gewerkt”, zegt Huig.

Die lokale aanpak maakt volgens de vrouwen Jong010 zo sterk. “Het spreekt kinderen aan als ze zich kunnen herkennen in de verhalem”, legt Huig uit. “Een landelijke kinderkrant zou voor ons te algemeen zijn. Kinderen in Rotterdam zijn niet hetzelfde als kinderen in Vlissingen of Groningen.”

Invalshoeken

Naast taalontwikkeling moeten de verhalen in de kinderkrant kinderen van zeven tot twaalf jaar helpen bij het vormen van hun mening. “Onder veel artikelen staat een opdracht of stelling waar kinderen en leerkrachten mee bezig kunnen in de klas”, zegt Van Tilburg. “Een leerkracht kan bijvoorbeeld een gesprek over pesten starten aan de hand van een artikel.” “We proberen zoveel mogelijk invalshoeken aan bod te laten komen”, vult Huig aan. “Zodat kinderen zich kunnen herkennen in anderen, of juist kennismaken met hele andere kinderen.”

Anders dan bijvoorbeeld het Jeugdjournaal of weekblad Kidsweek, vertaalt het lokale Jong010 niet het nieuws van volwassen mensen naar kindertaal. Huig bezoekt wekelijks scholen en spreekt met kinderen, ouders en leerkrachten. “Als je je tussen kinderen begeeft en weet wat ze belangrijk vinden, kun je verhalen maken die hen aanspreken. We hebben in het begin weleens verhalen over speeltuinen gemaakt. Uit ons lezersonderzoek bleek dat kinderen juist serieuzere onderwerpen wilden, daar richten we ons nu op.”