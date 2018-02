Beste Beatrijs,

Een vriendin wees me onlangs terecht, omdat ik zonder mijn partner bij haar op kraambezoek was gekomen na de geboorte van haar kindje. Volgens haar is het netjes en gebruikelijk om als stel op kraambezoek te gaan, net als bij een huwelijk. Mijn vriend woont in een andere stad en werkt onregelmatig - daardoor was het handiger als ik alleen ging. Bovendien is het mijn vriendin, niet die van hem. Ben ik nou te losjes? Of eist het protocol om samen met je partner op kraambezoek te gaan?

Baby bewonderen