Eindhoven bloeit dankzij techbranche én het technisch onderwijs

De economie van de stad groeide in 2017 met 4,6 procent en was daarmee, net als in 2016, de sterkste groeier van de vijf grootste steden in Nederland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. "Eindhoven staat al een tijdje bovenaan en kruipt naar de grote vier toe", zegt een woordvoerder van CBS Urban Data Center, een samenwerking van het CBS en de grote steden. Gemeenten kunnen met de data van dat centrum hun voordeel doen als ze beleid willen maken op het gebied van cultuur, sport, economie, noem maar op. "En ook binnen het Urban Data Center neemt Eindhoven het voortouw."

De groei in het zuidoosten van Noord-Brabant is voornamelijk toe te schrijven aan het grote aantal techbedrijven dat in de streek is samengeklonterd. Philips (huishoudelijke en medische apparatuur) en chipmaker ASML zijn de bekende namen, maar in Helmond bijvoorbeeld, op de Automotive Campus, maken tientallen bedrijven en bedrijfjes producten voor de auto-industrie.

Die technologische ondernemersgeest heeft alles te maken met de aanwezigheid van een technische universiteit. "Dat weet ik wel zeker, ja", zegt Steef Blok van het Innovation Lab van de TU Eindhoven. Hij is directeur van de afdeling van de universiteit die aan studenten leert hoe ze kennis kunnen vermarkten. Blok: "Wij zijn de commerciële jongens van de TU. Wij zorgen samen met de faculteit technische bedrijfskunde dat de studenten met ondernemerschap te maken krijgen."

De TU richt jaarlijks veertig tot vijftig bedrijfjes op. De eventuele winst die de studenten met hun onderneming maken vloeit terug in de onderwijskas. "Want wij zijn er in eerste instantie voor onderzoek en onderwijs", zegt Blok.

De toekomst Veel praktijkgerichter dan ze het in de regio Eindhoven doen, kan haast niet. Studenten van het Innovation Lab werken in teams aan wat je 'de toekomst' zou kunnen noemen. Zo werkt een groep studenten bij toerbeurt aan een zonneauto met het project Stella. Blok: "Als het ene team de studie heeft afgerond, komt er een nieuwe lichting studenten die ermee verder gaat. Ze werken vooral aan 'extremen': voorlopers van de moderne tijd, zoals robots, zelfrijdende auto's en drones." In Helmond zijn ze blij met de TU-studenten. De Automotive Campus in deze buurgemeente van Eindhoven is een terrein waar louter bedrijven zijn gevestigd die zich op een of andere manier bezighouden met auto's. Van toeleveranciers voor de grote Duitse automerken tot ontwikkelaars van navigatie en verkeersinstallaties. De Automotive Campus groeit naar een oppervlakte van 22 hectare en is goed voor ruim zeshonderd voltijdsbanen. Wij zetten heel zwaar in op onderwijs, omdat dit de aan­trek­ke­lijk­heid voor bedrijven om hiernaartoe te komen sterk vergroot Lex Boon, directeur Automotive Campus Daarnaast zijn bij al die bedrijfjes zo'n vierhonderd studenten actief. "Niet alleen van de TU, maar ook mbo- en hbo-studenten", zegt Lex Boon, directeur van de campus. "Wij zetten heel zwaar in op onderwijs, omdat dit de aantrekkelijkheid voor bedrijven om hiernaartoe te komen sterk vergroot." Het onderwijs zelf laat zich ook niet onbetuigd: hogeschool Fontys bouwt momenteel een school op de campus en mbo-instelling Summa gaat nog bouwen.

Bittere noodzaak Dat studenten bij bedrijven werken of zelf ondernemingen beginnen, is volgens Boon bittere noodzaak. "Technologische ontwikkelingen gaan veel sneller dan onderwijsinstellingen aan kunnen. Doordat studenten er bij die bedrijven bovenop zitten, kunnen onderwijsinstellingen sneller reageren." Het levendige hightech-klimaat en de bloei van de branche, levert wel een groot probleem op: een fors gebrek aan personeel. Het economisch bureau van ING berekende onlangs dat de Nederlandse technologische industrie in de komende twaalf jaar zo'n 120.000 nieuwe medewerkers nodig heeft als die sector een groeimotor voor de Nederlandse economie wil blijven. Boon: "Er staan veel vacatures uit en behoorlijk lang ook. Daarom moeten we zorgen dat we niet alleen studenten van de TU werven, maar ook mbo'ers en hbo'ers. Bovendien moeten we ons ook richten op veertig- en vijftigplussers. Daar is heel veel latente technologische vaardigheid aanwezig."

