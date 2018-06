Eindexamenspanning op Agora: ook de school moest zich een beetje bewijzen

Er zijn vlaggetjes om naast de rugzak aan de stok te hangen, er zijn cijferlijsten en er zijn trotse ouders. De eerste leerlingen van Agora in Roermond zijn geslaagd. Een gedenkwaardig moment, zegt directeur Jan Fasen tegen de groep pubers die woensdagavond vieren dat ze helemaal, deels of bijna geslaagd zijn.

Eindexamenkandidaten in het hele land hoorden vandaag of de vlag uit kon. Op Agora waren de eindexamens net iets spannender dan elders, want de school deed er voor het eerst aan mee. Niet alleen de leerlingen moesten zich bewijzen, de school in zekere zin ook.

Vier jaar geleden begon Agora, een school zonder vakken, toetsen of niveaus. Bij de start werd beloofd dat leerlingen een diploma zouden behalen minimaal op het niveau van hun basisschooladvies. Dat lijkt te lukken: de zeventien leerlingen die een eindexamen maakten deden dat op het niveau van hun basisschooladvies, of hoger.

Diepe buiging De leerlingen zijn eerder op de dag gebeld door Fasen, behalve directeur ook coach van alle eindexamenleerlingen. “Een diepe buiging”, zegt hij tegen de geslaagde leerlingen. En tegen een van de jongens die een vak moet herkansen: “Het ligt voor het grijpen vriend, en dan heb je een prestatie geleverd van wereldformaat. Dat weet je toch?” Wat een troela, moppert hij liefdevol over een geslaagde leerling die op de dag van de eindexamenuitslag haar telefoon uit heeft staan. Zes van de 17 eindexamenkandidaten deden hun eindexamen zoals de meeste middelbare scholieren dat doen: in een keer. Vier van hen zijn geslaagd, twee moeten herkansen. Maar ook zij gaan volgens Fasen hun diploma halen. Verder zijn er nog twee leerlingen die staatsexamen deden, zij krijgen de uitslag pas over een paar weken. De overige negen leerlingen deden vervroegd eindexamen, wat betekent dat ze dit jaar alvast een paar vakken deden en volgend jaar de rest. In principe kunnen alle scholen dat regelen, maar het gebeurt niet op grote schaal. Hoogleraar onderwijs Jos Claessen van de Open Universiteit luistert naar de telefoontjes. Hij is vanaf het begin betrokken geweest bij Agora, doet onderzoek naar het onderwijsconcept en is dit eindexamenjaar elke dinsdag op de school geweest. Het inflexibele, dicht­ge­tim­mer­de model is niet nodig om leerlingen een diploma te laten halen Directeur Jan Fasen