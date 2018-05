Eindexamenreis naar Renesse? Liever naar een zonnige villa

Voor veel pubers is vandaag de eerste dag van de rest van hun leven. De eindexamens zijn voor de meeste leerlingen voorbij: de toetsen zijn gemaakt, de geodriehoeken opgeborgen. Dus is het tijd voor het grote feesten. Om de zenuwslopende periode tussen de laatste toets en de eindexamenuitslag draaglijk te maken, stappen veel scholieren dit weekend in het vliegtuig naar een zonnige bestemming. In de regen naar Zeeland of Terschelling? Daar hebben ze geen zin meer in.

Lees verder na de advertentie

In de regen naar Zeeland of Terschelling? Daar hebben ze geen zin meer in

Partyscene Steeds meer jongeren willen een luxe vakantie. "Een experience vanaf het moment dat ze landen", zegt Tommy Janmaat van GoGo en Beachmasters, twee grote aanbieders van eindexamenreizen. Grote artiesten worden heel Europa door gevlogen. De Party Squad, Ronnie Flex, Lil'Kleine; ze zijn de komende weken allemaal te vinden op de Spaanse, Portugese en Griekse stranden. "Wij brengen de Nederlandse partyscene naar alle feestbestemmingen", aldus Janmaat. En natuurlijk is het veel feesten, maar wie een eindexamenreis boekt, kan daar een jeepsafari bij boeken, een boottocht of een kroegentocht. Alles is geregeld, de jongeren kunnen altijd terecht bij een reisleider.

Goedkoop ticket Nederlandse bestemmingen hebben GoGo en Beachmasters niet meer in de aanbieding. Ook GoFun, de derde grote aanbieder van eindexamenreizen, gaat niet naar Terschelling of het Zeeuwse Renesse. Dat komt deels doordat jongeren in Nederland onder de achttien jaar niet meer mogen drinken, maar ook doordat de zon elders nu eenmaal vaker schijnt en vliegen goedkoop is. Dat laatste verklaart ook waarom de populaire bestemmingen al lang niet meer op busafstand liggen. Llorett de Mar is nog te doen, maar Albufeira, Chersonissos en Mallorca zijn alleen met het vliegtuig te bereiken. De Griekse eilanden worden onder de eindexamenleerlingen snel populairder, zegt Janmaat. Voor de prijs hoeft een puber het niet te laten: voor minder dan 300 euro zit die een week in Portugal. Om de grenzen op te zoeken heeft een kind grenzen nodig, dus maak ook afspraken over drankgebruik. Pedagoog en puberexpert Marina van der Wal Nieuw dit jaar zijn de eigen hotels van GoGo, waar jongeren helemaal in de watten worden gelegd. Er worden poolparty's georganiseerd en na het stappen staat er een late snack klaar. 'No more geklaag van gezinnen en oudjes of wakker gekrijst worden door baby's', klinkt de tekst op de website wervend. 'Halleluja!' "Er zijn nog genoeg jongeren die zo goedkoop mogelijk willen", relativeert Janmaat. "Dat bieden wij ook. Maar de groei zit in het deel dat steeds luxer wordt." Villa's zijn bijvoorbeeld in trek, zegt hij. "Die worden gehuurd door grote groepen jongeren. Met zijn allen in een Spartaans hostel, dat zien we eigenlijk niet meer."

Condooms mee? De eindexamenreizen hebben wel een reputatie van seks, drugs en rock-'n-roll. Eerst maar wat relativeringen van pedagoog en puberexpert Marina van der Wal: het komt eigenlijk altijd wel goed. En ook: een gezonde puber is een ongehoorzame puber. Ze doen toch wel waar ze zin in hebben. Maar, zegt ze ook: praat met je kind. "Vraag ze met wie ze gaan en of ze weten wat ze moeten doen als er problemen zijn. Om de grenzen op te zoeken heeft een kind grenzen nodig, dus maak ook afspraken over drankgebruik." En, zegt Van der Wal, gooi dat familiepak condooms maar in de koffer. "Voor je-weet-maar-nooit." Val daarnaast het kind niet lastig met een eindeloze stroom aan appjes. "Je bent er niet bij, dus ook niet via de app", zegt Van de Wal. Maak een afspraak over wanneer je kind iets moet laten horen. "Om de dag een levensteken. Dat kan ook zijn: ik leef nog." Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen: de eindexamens die honderdduizenden jongeren moeten afleggen. Volg hier het examencircus op de voet.