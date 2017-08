Eindelijk staat vrouwenvoetbal in Nederland op de kaart

Met 30.000 bezoekers is de halve finale van het Europees kampioenschap de drukst bezochte vrouwenvoetbalwedstrijd ooit in Nederland. Het is dan ook een flink understatement, als de 30-jarige Marjolein van der Veldt zegt: "Misschien hebben ze bij de KNVB het succes van het toernooi wel een beetje onderschat.''

Je hoeft alleen maar te kijken naar de snelheid waarmee afgelopen dinsdag de 1600 extra kaartjes werden verkocht om te concluderen dat de halve finale van het EK ook wel in een groter stadion dan dat van Enschede zou kunnen worden gehouden. Aan de andere kant: zelf had Van der Veldt van deze toeloop ook niet durven dromen. "Al die mensen, in oranje outfits. Kinderen ook. En die komen voor vrouwenvoetbal!"

Aan haar zal het niet liggen. Van der Veldt, in het dagelijks leven drogisterijmedewerker in Delft, onderhoudt met een aantal andere enthousiastelingen de website 'vrouwenvoetbalnieuws.nl', waar ze alle mogelijke informatie verzamelt over voetbal voor vrouwen. Het is voorlopig nog liefdewerk, ze is al jaren gek van vrouwenvoetbal. Zelf speelt ze ook. Maar in de opkomst van de aandacht voor de voetballende vrouwen, ziet ze ook vooruitgang voor de positie van vrouwen in het algemeen. Nu wordt duidelijk dat vrouwen ook deze sport kunnen beoefenen.

Van der Veldt dankt vooral de NPO. "Dat is echt hét ding dit toernooi, dat die veel wedstrijden uitzenden. Het maakt het grote verschil", zegt ze. Plus natuurlijk de prestaties van de dames.

Toen was ze teleurgesteld, nu kan Bajnath amper beschrijven hoe het voelt als zij de Oranje-vrouwen op televisie ziet. Ze hoort nog wel eens commentaar van het soort 'vrouwen kunnen niet voetballen', maar zij ervaart het heel anders. "Ik leef veel meer mee. Alsof ik al die tijd met mannenvoetbal iets miste, maar dat nooit wist." Datzelfde gevoel had ze ook toen ze naar de vrouwen van Ajax keek. De zekerheid dat een volgend kampioenschap van de Ajax-vrouwen wel met een huldiging eindigt, heeft ze.

"Er is te weinig belangstelling voor damesvoetbal", was de mening van wethouder Kajsa Ollogren. Ze volhardde in dat standpunt toen de 39-jarige zakenvrouw Sarita Bajnath haar een petitie met vierduizend handtekeningen had overhandigd en ze de wethouder en de voltallige gemeenteraad het belang van 'exposure' uitlegde: "Zolang iedereen het vrouwenvoetbal onzichtbaar houdt, lijkt het met de belangstelling ook mee te vallen."

Zeker, er is een omslag. Dat ziet hoogleraar Martine Prange van de Universiteit van Tilburg ook. Prange speelde zelf op het hoogste niveau in Nederland en was profvoetbalster in België, nu is het vrouwenvoetbal haar deskundigheid. Ze ziet hoe Nederland langzaam went aan vrouwenvoetbal, hoe de aanwas groeit en hoe de NPO steeds iets meer gaat uitzenden. Het is een deel van de feminisering van de samenleving, zegt zij.

In Nederland kun je bij Ajax en PSV voetballen, maar je zult in je eigen bestaan moeten voorzien

Twee weken geleden presteerde zij met Martijn Oosterbaan het boek 'Vrouwenvoetbal in Nederland', het resultaat van vier jaar onderzoek. Maar Prange gelooft niet dat nu opeens alles goed komt. Daarvoor zijn er te veel obstakels op de weg die het vrouwenvoetbal nog moet afleggen. "Tot 1971 mochten vrouwen niet voetballen. Clubs mochten ze niet inschrijven. Sindsdien zijn de vrouwen bezig met een inhaalslag, maar de achterstand is niet ineens ingehaald."

Een belangrijk punt is dat het mannenvoetbal ook doorontwikkelt. Vrouwen moeten daardoor een groter groeiend gat overbruggen. "Terwijl het voor vrouwen in Nederland onmogelijk is om van voetbal te leven. Wie dat wil, moet naar het buitenland. In landen als Spanje en Engeland kan het wel."

"Nederland heeft de boot gemist als het gaat om de ontwikkeling van vrouwenvoetbal. Andere landen hebben erin geïnvesteerd. In Nederland kun je bij Ajax en PSV voetballen, maar je zult in je eigen bestaan moeten voorzien." Daar komt bij dat de belangstelling nú groot is, maar of die standhoudt als Nederland vanavond verliest van Engeland, weet ze niet zeker.

Vivianne Miedema van het Nederlands elftal in actie tegen Denemarken. © ANP

"Het is nog altijd zo dat trainers van vrouwen mensen zijn die er in het mannenvoetbal niet hebben gered. Tweederangs trainers. Er is weinig deskundigheid bij clubs. En de pers heeft nu aandacht voor vrouwenvoetbal, maar lang niet in de mate die de mannen ten deel valt. Een voorbeeld: de manager vrouwenvoetbal bij de KNVB vertrekt. Niemand vraagt zich af wie haar opvolger zal zijn."

Als de vrouwen iets heel goeds doen, is het weer minder snel 'geniaal' dan bij de mannen Hoogleraar Martine Prange

Te vaak nog is vrouwenvoetbal iets voor 'erbij'. "Als er een stagiaire is die het leuk vindt, dan komt er bij een buurtsportcentrum een vrouwenteam. Is de stage voorbij, dan is ook het team verleden tijd."