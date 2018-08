Eindelijk! Overal in Mexico een speciaalbiertje te koop

Het merk mocht een tijdje niet circuleren, omdat Grupo Modelo, 's lands grootste brouwer, vond dat het te veel leek op hun eigen Ultra Michelob. De autoriteiten hakten uiteindelijk de knoop door, en de Nederlanders wonnen.

Mexicanen houden van een biertje: gemiddeld drinken ze zo'n 62 liter per jaar, iets minder dan de bijna 70 liter van de Nederlanders

Het akkefietje tussen Heineken en Modelo is de laatste slag in de strijd om de ziel van bierdrinkers in dit land. Mexicanen houden van een biertje: gemiddeld drinken ze zo'n 62 liter per jaar, iets minder dan de bijna 70 liter van de Nederlanders. Het land heeft een lange, trotse traditie van bierbrouwen die de andere Latijns-Amerikaanse landen met gemak naar de kroon steekt. Merken als Modelo, Corona en Sol doen het ook in het buitenland goed.

Tot voor kort werd de Mexicaanse biermarkt gedomineerd door twee kolossen: Modelo en FEMSA Cerveza. Ze hadden het rijk alleen in het land. Dankzij zogenoemde 'exclusiviteitscontracten' kregen kleinere brouwers amper een voet aan de grond. De grote jongens gaven cafés en restaurants gratis koelkasten en andere inventaris, in ruil voor het alleenrecht op de verkoop van hun merken.

Buurtwinkeltjes FEMSA richtte bovendien in 1977 Oxxo op, een keten van buurtwinkeltjes, om zo op iedere hoek van de straat hun bier te verkopen. Vier decennia later exploiteert de brouwer maar liefst 17.500 van die winkeltjes. In Mexico-Stad is het moeilijk een straat te vinden waar géén Oxxo gevestigd is. Tussen 2010 en 2012 werd de bierstrijd internationaal: Heineken kocht eerst FEMSA, en grote concurrent Anheuser-Busch InBev slokte Grupo Modelo op. Voor de Mexicanen die wel eens wat anders dan de klassieke merken wilden drinken, was die tweestrijd lang enigszins frustrerend. Terwijl in Europa en de Verenigde Staten kleine, onafhankelijke merken, vooral de duizenden India Pale Ale-varianten (IPA's), overal in opkomst waren, bleef de biermarkt hier door de overmacht van de grote brouwers en hun exclusiviteitscontracten steken op de klassieke merken. Er waren wel kleinere biermakers, maar die konden hun producten nauwelijks in restaurants en cafés kwijt. Zoeken naar een bijzonder biertje was daardoor tijdrovend en vooral duur. Zoeken naar een bijzonder biertje was tot voor kort tijdrovend en vooral duur in Mexico

Trappistenbier Maar vijf jaar geleden brak de Mexicaanse regering de markt open. Exclusiviteitscontracten werden beperkt en ambachtelijk bier van kleine makers mocht niet langer door restaurants en buurtwinkeltjes uitgesloten worden. Langzaam maar zeker beginnen de in Europa en de VS zo populaire IPA's en andere ambachtelijke varianten daardoor nu ook hier overal in grote steden op te duiken. Voor liefhebbers in Mexico-Stad, waar ik mezelf ook onder reken, is het een revelatie. We hoeven geen uren meer te zoeken naar dat ene winkeltje waar ze een speciaalbiertje verkopen. Tegenwoordig hebben ze het gewoon in El Depósito, op vijf minuten lopen van mijn appartement in de wijk Escandón. Het zal niet heel lang meer duren of ik kan mijn aloude adagium dat ik naar Nederland moet reizen om in al mijn bierbehoeften te voorzien, aan de wilgen hangen. Er is nu nog maar één groot gat in de Mexicaanse biermarkt, waarvan je je kunt afvragen of het ooit zal worden gevuld: trappistenbier. Een tijdje geleden vond ik eindelijk een winkeltje in de wijk La Roma waar mijn geliefde Westvleteren wordt verkocht. Maar 50 euro per fles, dat ging me toch echt te ver. In de rubriek 'Standplaats Mexico' schrijft Jan-Albert Hootsen over zijn woon-en werkplaats Mexico. Lees al zijn artikelen hier terug.

