Einde bestraling? Het kind beslist zelf

Het is uniek dat een rechter uitspraak moet doen over de behandeling van een twaalfjarige jongen met kanker. De kwestie draait om de vraag of de patiënt tegen zijn wil verder moet worden behandeld. De zaak is door de vader aangespannen tegen Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers, die toezicht heeft op het kind.

Autonomie wordt in Nederland heel belangrijk gevonden. Niemand kan je ergens toe dwingen Eduard Verhagen, directeur Beatrix Kinderziekenhuis

In de praktijk lukt het ouders en kinderen én artsen eigenlijk altijd om het eens te worden over ingrijpende operaties of juist het staken van een behandeling, zegt Eduard Verhagen, hoogleraar kindergeneeskunde en directeur van het Groningse Beatrix Kinderziekenhuis. In ziekenhuizen is er ook geen discussie of de patiënt de doorslag geeft. "Autonomie wordt in Nederland heel belangrijk gevonden. Niemand kan je ergens toe dwingen."

Volgens de kinderarts geven de wet, én onderzoek, duidelijk aan dat een kind van twaalf oud genoeg is. In de praktijk ziet de kinderarts ook jongere kinderen die al heel goed doordachte besluiten kunnen nemen. "Zeker als ze al vaker in het ziekenhuis hebben gelegen, al eerdere behandelingen hebben meegemaakt."

Beïnvloedbaar Maar een twaalfjarige is toch heel beïnvloedbaar? Alleen al bij de keuze voor een middelbare school zie je ze worstelen. Verhagen heeft ook die ervaring. "Soms baseren ze een oordeel op iets waarvan je als ouder zegt: dat is toch helemaal niet belangrijk? Maar daarmee heb je als ouder nog geen gelijk. Het is niet jouw keuze." In dit geval is er sprake van een vader die wil doorbehandelen met een chemokuur, er is al een hersentumor bestraald. Moeder voelt meer voor alternatieve behandeling. Wat als de jongen alleen zijn moeder volgt? Hij ziet ook kinderen met een duidelijk en soms wel erg mooi beeld van de dood Het enige dat artsen kunnen doen, is zorgen dat alle informatie beschikbaar is, zegt Verhagen. "Ik zal, net als bij volwassenen, uitleggen dat nooit is aangetoond dat natuurgenezing effect heeft. Ook al denk ik: je bent gek dat je daar in gelooft, dan nog ligt de keuze bij de patiënt." Hij ziet ook kinderen met een duidelijk en soms wel erg mooi beeld van de dood. "Als arts moet je ontdekken wat er in een kind omgaat, alles checken. Wat verwacht hij van de behandeling, waar is hij bang voor, wat kunnen we doen om pijn te voorkomen?"

Overlevingskans In het geval van de twaalfjarige jongen lijkt de keuze voor behandeling een logische. De overlevingskans wordt, zonder verdere behandeling, geschat op 50 procent en op 75 tot 80 procent als er wel een chemo volgt, zo staat in de dagvaarding. Toch zeggen die percentages niet alles, verduidelijkt Verhagen. "Over welke overleving hebben we het? Bij een tumor in de buik is er veel ruimte om te opereren en te bestralen. In het brein betaal je altijd een prijs. Ook al is het klein, ook al is het op een gunstige plek, je bestraalt nooit alleen de tumor. Wat doet verdere behandeling? Ben je misschien voorgoed je smaak of geur kwijt? Verlies je andere belangrijke functies? Als buitenstaander kunnen we niet zeggen of behandeling loont. Dat is voor iedere patiënt anders." Maar aan een rechter heb je niks. Het enige dat soms helpt is tijd Eduard Verhagen, directeur Beatrix Kinderziekenhuis In Groot-Brittannië worden medische keuzes vaker voorgelegd aan de rechter. Soms geeft die artsen gelijk, soms de ouders. Maar aan een rechter heb je niks, zegt Verhagen. "Het enige dat soms helpt is tijd. Nog meer tijd nemen om er samen uit te komen. Uiteindelijk geeft het belang van het kind altijd de doorslag." De rechter doet uitspraak op 12 mei.

