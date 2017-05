Eigen regie voor de patiënt is nog niet eenvoudig

Een revolutie heeft de Wet Langdurige Zorg niet ontketend in de 2,5 jaar dat ze nu bestaat. De WLZ moet bevorderen dat hulpbehoevende ouderen, verstandelijk gehandicapten en psychiatrisch patiënten zo zelfstandig mogelijk door het leven gaan – ‘zo thuis mogelijk’ heet dat in zorgtaal – en dat niet anderen hun leven bestieren, maar dat ze zelf keuzes maken.

Lees verder na de advertentie

Te vaak is het zorgplan vooral het wensenlijstje of de visie van de zorgverlener.

Gezien de doelgroep is dat ‘een uitdaging’, stellen onderzoekers van Tranzo, Vilans en KPMG, die rapporteren aan minister Schippers van volksgezondheid. Zorgverleners zijn van nature mensen die anderen graag dingen uit handen nemen en gehandicapten of psychiatrisch patiënten die al twintig of dertig jaar in een instelling zitten, zullen daar niet snel tegen protesteren. Net zo min als ouderen wier gezondheid achteruitgaat. Als ze al tot protest in staat zijn.

Toch, soms geeft de wet net een zetje om het anders te doen.

Neem de bespreking van het zorgplan, bedoeld om duidelijk te krijgen wat de cliënt wil van het leven en hoe dat te bereiken. Die bestond al voor de invoering van de WLZ, maar de nieuwe wet zegt: doe het tweemaal per jaar. En dat gebeurt nu vrij aardig, zeggen de ondervraagde zorgverleners, cliënten en familieleden.

Maar daar hangt onmiddellijk zo’n uitdaging aan vast waar de onderzoekers het over hebben: te vaak is het zorgplan vooral het wensenlijstje of de visie van de zorgverlener. Die schrijft het tenslotte. En dat doet hij graag professioneel, dus bedient hij zich van jargon en afkortingen die voor cliënten of familieleden nauwelijks te volgen zijn. Probeer dan maar tijdens zo’n zorgplanbespreking je eigen wensen in je eigen plan te fietsen.

Geen ramp als dat niet lukt, vinden veel cliënten en familieleden overigens. Die regelen zaken net zo lief als ze ’s middags een kopje thee drinken met de zorgverlener, of als ze hem of haar toch aan de telefoon hebben.

En, stellen de onderzoekers vast, de aandacht voor die ‘eigen regie’, voor zelfredzaamheid en voor wat het leven van een cliënt mooier maakt is wel groter dan voorheen. Of dat nu helemaal aan de WLZ is toe te schrijven, betwijfelen de mensen die ze ondervroegen. Die aandacht groeide al voor de nieuwe wet werd ingevoerd.

Kwam spontaan op Bovendien betekent ‘aandacht voor’ niet dat het ook gebeurt. Het onderwerp ‘geld’ stond niet op het lijstje van de onderzoekers, maar het kwam steeds spontaan op. Mooi, een zorgplan waarin staat dat mevrouw niet al om negen uur naar bed wil, zoals de rest van de groep. Maar zijn er tijd en mankracht om haar na negenen nog te helpen? En wat als een meneer die slecht ter been is zegt dat hij hecht aan zijn middagwandelingetje? Alleen? De ene verpleegkundige durft dat risico aan, de ander niet, aldus de onderzoekers.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.