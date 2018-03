Eiceldonor word je niet voor het geld

De afgelopen week injecteerde Marjet de Koning zichzelf elke avond met twee spuiten. Eentje die haar eigen cyclus tijdelijk stillegt en eentje met een flinke dosis hormonen die ervoor moeten zorgen dat er meerdere follikels in haar eierstokken rijpen. “Ik ben hormonaal behoorlijk van de leg”, lacht ze.

Lees verder na de advertentie

Maar De Koning - niet haar echte naam - weet waar ze het voor doet: ze doneert voor vrouwen die geen gezonde eicellen hebben en voor het krijgen van een kind afhankelijk zijn van eicellen van een andere vrouw. Bijvoorbeeld door een natuurlijke vervroegde overgang of na een behandeling tegen kanker. Elk jaar krijgen honderden vrouwen met een grote kinderwens deze pijnlijke boodschap. Ze kunnen ervoor kiezen om zonder kinderen verder te gaan met hun leven, een adoptietraject in te gaan, of via eiceldonatie een kind te krijgen.

Tot 2012 konden stellen alleen bij een ziekenhuis of kliniek in Nederland terecht met een eigen donor, bijvoorbeeld een zus of goede vriendin. Alternatief was om uit te wijken naar het buitenland, waar al langer eicelbanken bestonden. “Wij vonden dat we vrouwen in Nederland een behandeling onthielden die er wel was”, zegt Bart Fauser, emeritus-hoogleraar Voortplantingsgeneeskunde en oprichter van de eicelbank in het UMC Utrecht. “En dus zijn we er na lang wikken en wegen gewoon mee begonnen.”

De gemiddelde eiceldonor is een vrouw van 32 met twee kinderen en een hbo-opleiding

Onkostenvergoeding De wensouders stonden al gauw massaal in de rij, maar donoren moesten nog gevonden worden. De oprichting van de eicelbank in Utrecht leidde tot veel discussie, zowel in de politiek als in de samenleving. Is het wel moreel verantwoord om eicellen te doneren en hoe hoog mag de vergoeding voor donoren zijn? Laten potentiële donoren zich niet verleiden door het geld? “Donoren krijgen voor een traject gemiddeld 900 euro onkostenvergoeding. Daarvoor moeten ze meerdere keren naar het ziekenhuis, krijgen ze hormoonstimulatie en moeten ze een punctie ondergaan”, vertelt Fauser. “De angst dat vrouwen zouden gaan doneren voor geld, blijkt ongegrond. De vergoeding is laag in verhouding tot wat je ervoor over moet hebben.” De gemiddelde eiceldonor is een vrouw van 32 met twee kinderen en een baan in de zorg op hbo-niveau, weet Fauser. “Ze doneert omdat ze andere vrouwen het geluk van een kind gunt. Vaak heeft ze zelf vruchtbaarheidsproblemen gehad, of kent ze mensen in haar omgeving die moeilijk zwanger raken. Haar motief is onbaatzuchtig.” Van de vrouwen die zich aanmelden als potentiële donor valt veruit het grootste deel af. Donoren moeten tussen de 25 en 35 jaar oud zijn en ze mogen zelf geen kinderwens (meer) hebben. Er wordt uitgebreid lichamelijk en psychologisch onderzoek gedaan. Het traject is immers intensief en er kleven enige risico’s aan. Vrouwen die doneren lopen een kleine kans op complicaties, zoals een ontsteking van hun eierstokken of overstimulatie. 'Ik heb gezien hoeveel leed er zit achter een onvervulde kinderwens. En dat is heel heftig.' Marjet de Koning

Risico Waar een zaaddonor kan volstaan met het lozen van zijn sperma in een potje, moet een eiceldonor flink wat meer moeite doen. Ze wordt met hormooninjecties gestimuleerd om meerdere eicellen te laten rijpen. Via vaginale echo’s wordt de groei een paar keer in de week in de kliniek in de gaten gehouden. Als de eiblaasjes groot genoeg zijn, meestal na een week of twee, worden deze ‘geoogst’ via een punctie, waarbij de follikels in de eierstokken worden aangeprikt en leeggezogen. Dat levert gemiddeld zo’n tien goede eicellen op. De behandeling is daarna klaar, mits er geen complicaties optreden. “Mijn eerste donorbehandeling leverde 27 eicellen op”, vertelt De Koning, die eiceldonor is bij het UMC Utrecht. “De punctie was pijnlijk en ook daarna had ik er nog veel last van, er bleek sprake van overstimulatie.” Hierbij rijpen er zoveel eicellen dat de eierstokken flink opzwellen en er vocht in de buikholte terecht komt. Ze ondervond zo aan den lijve dat het niet zonder risico is om donor te zijn. “Het deed veel pijn en ik kon met veel rust en water drinken een ziekenhuisopname voorkomen.” Toch is De Koning inmiddels begonnen met de tweede -en haar laatste - behandeling. De vraag rijst natuurlijk waarom je zo’n traject met de nodige risico’s wilt doorlopen, terwijl het niet eens voor jezelf is. “Ik ben zelf kind van een spermadonor. Mijn moeder was met een man die onvruchtbaar was en ze besloten voor een donor te kiezen om een kindje te kunnen krijgen. Die man verliet uiteindelijk mijn moeder tijdens de zwangerschap, dus ze heeft me jarenlang alleen opgevoed.” Ze is haar donor dankbaar. “Als hij de keuze destijds niet had gemaakt om zijn sperma te doneren, was ik er niet geweest.” In haar omgeving kent ze meerdere stellen met vruchtbaarheidsproblemen. “We hebben zelf drie kinderen en het is het mooiste dat je kan overkomen. Ik heb gezien hoeveel leed er zit achter een onvervulde kinderwens. En dat is heel heftig”, zegt De Koning. Veel mensen in haar omgeving zijn ervan onder de indruk dat ze dit heeft gedaan, vertelt De Koning. “Maar niet alle reacties waren even positief. Zelf vind ik het juist enorm waardevol, het maakt de cirkel rond. Ik heb een eicelvoorraad waar ik anders toch niets mee zou doen en waar ik andere vrouwen mee kan helpen. Ik gun andere mensen ook de hoop op een gezin.” ‘In Engeland zijn veel meer donoren. Daar staat de overheid erachter. Dat is hier niet zo.’ Bart Fauser, emeritus-hoogleraar Voortplantingsgeneeskunde en oprichter van de eicelbank in het UMC Utrecht

Aanloop De eicellen van De Koning en andere donoren kunnen niet meteen worden gebruikt. Ze moeten eerst zes maanden de vriezer in. Dat komt doordat sommige virusinfecties zoals hepatitis en hiv pas na een paar maanden definitief zijn uit te sluiten in het bloed. Door de donor na een halfjaar nog eens op dit soort ziekten te testen, weten de artsen zeker dat de eicellen ten tijde van de oogst ‘schoon’ waren. Zo ja, dan worden ze ontdooid en bevrucht. Als er een embryo ontstaat, wordt dit bij de wensmoeder teruggeplaatst. Vanwege de langdurige aanloop (het toelaten als donor, het traject tot de punctie en de wachttijd daarna) verwachten de eicelbanken de komende tijd iets meer stellen te kunnen behandelen omdat er inmiddels wat meer eicellen ‘klaar’ zijn voor gebruik. Desondanks kunnen de meeste mensen die afhankelijk zijn van eiceldonatie niet in Nederland terecht. Dit tot irritatie van Fauser en de hoofden van de eicelbanken. Fauser: “We hebben het niet goed geregeld in Nederland. We zouden veel meer kunnen doen om donoren te krijgen. In Londen hangen de metrostations vol met billboards om donoren te werven. De vergoeding is daar niet hoger, maar er zijn veel meer donoren. Dat komt doordat de overheid erachter staat. Dat is in Nederland niet zo. Onvruchtbaarheid en de behandeling daarvan heeft in Nederland geen prioriteit. Ik vind het te gek voor woorden dat we mensen niet van de juiste zorg kunnen voorzien. We rommelen maar wat in de marge.” Volgens Fauser zou het zeker helpen als er een landelijke campagne kwam om donoren te werven. “En als het financieel beter geregeld wordt. Nu vergoeden zorgverzekeraars de eicelbanken niet, maar hangt het af van goedbedoeld hobbyisme van de artsen en verpleegkundigen. En de stellen die dolgraag een kindje willen, betalen de rekening. Letterlijk en figuurlijk.” Er is inmiddels vanuit de eicelbanken een werkgroep opgericht die probeert een breder draagvlak te creëren. Een landelijk informatiepunt voor donoren en wensouders, een landelijke campagne om donoren te werven en goede afspraken met de zorgverzekeraars zijn het doel. 'Als er meer kinderen zijn, gaan we gezellig een keer eten of zo' Marjet de Koning Wel of niet uitwijken naar het buitenland, zoals stellen nu doen, is een lastige keuze. In sommige landen zijn eiceldonoren anoniem. Een kind kan zo nooit achterhalen wie de biologische ouder is. In Nederland is anonieme donatie bij wet verboden. “Ik zal nooit weten wie mijn donor was”, zegt De Koning. “Toen hij doneerde was het in Nederland nog de norm om dit anoniem te doen. Tegenwoordig mag dat niet meer, een donor moet te achterhalen zijn voor een toekomstig kind. Ik voel het niet als een gemis dat ik hem niet ken, maar ik vind het wel goed dat de wet is aangepast.” Die wetsaanpassing betekent ook dat als er een kind geboren wordt uit een van de eicellen van De Koning zij dit te horen krijgt. Als een kind zestien jaar is, mag het contact opnemen. De Koning en haar man hebben hun drie kinderen verteld over het donortraject. Dat mama eitjes gaat geven in het ziekenhuis, zodat andere mensen misschien ook kinderen kunnen krijgen. “Er lopen in de toekomst wellicht kinderen rond die biologisch gezien hun halfbroertje of halfzusje zijn”, zegt De Koning. “Daar wilden we open over zijn. Misschien dat ze dat ingewikkeld vinden, al verwacht ik van niet. Ik vind het in elk geval niet lastig dat er een of meerdere baby’s worden geboren met mijn genen.” De Koning realiseert zich dat er in de toekomst kinderen aan haar deur kunnen staan. Er mogen maximaal tien kinderen geboren worden uit haar eicellen. “De deur staat open. Ik wil alle vragen die ze hebben beantwoorden. Als er meer kinderen zijn, gaan we gezellig een keer eten of zo. Wat ik wel ingewikkeld vind, is wanneer de ouders van het kind het daar moeilijk mee zouden hebben. Ik voel me wel verbonden, maar ik voel tegelijkertijd heel sterk dat ik niet hun moeder ben. Hopelijk voelen hun ouders dat ook echt zo.” De echte naam van Marjet de Koning is bekend bij de redactie.