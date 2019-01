Efteling verwijdert neusringen en kroeshaar, maar Monsieur Cannibale blijft

Nog niet zo lang geleden was er veel te doen rondom het vermeende racistische en koloniale karakter van deze en een andere attractie: Monsieur Cannibale, waarin een donkere kannibaal figureert met een lepel door zijn neus. Het park kreeg daarover klachten. De anonieme actiegroep ‘Stop Oppressive Stereotypes’ sprak ruim twee jaar geleden over ‘onderdrukkende stereotypes’ en eiste dat het park in Kaatsheuvel de pop verwijderde. Dat gebeurde niet.

‘Al kan het van ons niet hard genoeg gaan. Wat mij betreft hadden ze Monsieur Cannibale ook meteen meegenomen.’ Cyriel Triesscheijn

Een woordvoerder van de Efteling benadrukt dat de toenmalige ophef niet de reden is dat Carnaval Festival onder handen wordt genomen. “Er is geen link met die gebeurtenissen”, zegt woordvoerder Femke van Es. Volgens haar doet het park de aanpassing geheel op eigen initiatief. “Grote attracties hebben om de tien jaar groot onderhoud nodig. Daarbij kijken we op alle fronten wat er anders kan: de techniek, duurzaamheid en thematiek. Zodoende hebben we ook besloten om de poppen aan te passen aan onze tijd.”

Aanpassingen aan Monsieur Cannibale staan nog niet gepland maar worden ‘zeker overwogen’ zodra de attractie onderhoud nodig heeft, aldus Van Es. Wanneer dat plaatsvindt kan ze niet zeggen. “Dat ligt op korte termijn nog niet in de planning. In ieder geval niet komend jaar.”

Voor het grote onderhoud gaat de attractie Carnaval Festival, die 35 jaar oud is, vanaf maart drie maanden dicht. In totaal krijgen 100 van de 275 poppen van de show een opknapbeurt. Verder krijgt de techniek een update en komt er energiezuinige verlichting. De operatie kost bij elkaar 3 miljoen euro.

Felle reacties De aanpassing van de poppen is ‘heel positief’, zegt directeur Cyriel Triesscheijn van Art.1, een kenniscentrum over discriminatie. “Al kan het van ons niet hard genoeg gaan. Wat mij betreft hadden ze Monsieur Cannibale ook meteen meegenomen.” De maatregel van De Efteling roept met name op sociale media felle reacties op, waarbij met name de voor- en tegenstanders zich in krasse bewoordingen uitlaten. Volgens Triesscheijn moeten bedrijven door de maatschappelijke ophef zeer strategisch opereren. “Ze willen niet meegezogen worden in dit soort discussies en in het kamp van voor- of tegenstanders terechtkomen. Bedrijven moeten daarin heel behendig opereren. Om niet in een van de flanken terecht te komen, hangt de Efteling de aanpassing van Carnaval Festival op aan groot onderhoud, een neutrale aanleiding.” Het is een trend, denkt Triesscheijn, dat bedrijven gevoeliger worden voor maatschappelijke discussies en ontwikkelingen. Hij wijst op genderneutrale kinderkleding die de Hema verkoopt. Ook noemt hij Heineken. Het biermerk had als sponsor grote kritiek op het tv-programma Voetbal Inside, nadat voetbalanalisten René van der Gijp en Johan Derksen nog niet zo lang geleden transgenders belachelijk maakten.

