Eerst een politiek heropvoedingskamp, en daarna mag Erfan Hezim hopelijk naar het WK

Briljant is hij zeker, maar wat jong is moet rijpen. Op het eerstvolgende WK, over vier jaar, zal hij meer kunnen betekenen voor het Chinese seniorenelftal dan nu en ook zal hij dan een beter mens zijn. Want aan zijn persoonlijke vervolmaking werken juist nu de autoriteiten hard. Het voetbal ligt even stil. Hij vertoeft tijdelijk, sinds februari, in een politiek heropvoedingskamp. Hoe tijdelijk dat zal zijn hangt af van zijn vorderingen bij het uit het hoofd leren van politieke leuzen en lofprijzingen op Xi Jinping, president voor het leven van China. Als hij er met de pet naar gooit dan zal hij bij zijn vrijlating alleen nog bij de veteranen kunnen meevoetballen.

Erfan behoort tot de islamitische minderheid van de ongeveer tien miljoen Oeigoeren, in de noordwestelijke provincie Xinjiang. Oeigoeren zijn geen etnische Chinezen, hun moedertaal is een soort Turks. Sinds enige jaren staan ze bloot aan allerlei vormen van religieuze en culturele onderdrukking. Moskeeën zijn omgetoverd tot communistische propagandacentra, de Koran is er verboden, mensen hebben op hun smartphone een verplichte app die hun gangen nagaat en hen opdrachten kan geven.

Of hij nou legaal of illegaal bezig was, hoe dan ook snoof hij in het buitenland kwalijke ideologische dampen op