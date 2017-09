Eerst een orkaan, daarna een volgende vijand

"Kortelijks heeft het den Heere behaagt ons een klijne schets van zijn Almagt te tonen, wij hebben hier van den 12 tot d'22ste october deses jaares een zeer onstuijme wint & hooge zee gehadt alwaar veel huijsen & packhuijsen door vernielt zijn geworden ja selfs veele vaartuygen & menschen bij omgekomen."

Een ander schreef: "Den volgenden nacht woei het met verdubbelde hevigheid en werd elk huis weggezweept; slechts de forten, kasernen, hospitaal, kathedraal en vier kerken bleven over. Tusschen de vier duizend en vijf duizend personen worden verondersteld het leven te hebben verloren."

Orkanen kwamen in de achttiende eeuw als een verrassing. Waarschuwingssystemen bestonden nog niet. Categorieën om hun kracht aan te geven waren er evenmin. Mensen in en rond het Caribisch gebied waren nog meer dan vandaag de dag, zoals nu met de orkanen Harvey (Texas) en Irma (onder meer Bovenwindse Eilanden en Florida), overgeleverd aan de elementen.

Verloren handelswaar

Het moederland, Nederland, bleef lang in het ongewisse over de ramp die zich had voltrokken op een deel van zijn bezittingen in de West. Berichten verspreidden zich destijds niet sneller over de wereld dan schepen konden varen. Midden januari 1781, twee maanden na de rampzalige gebeurtenissen, publiceerden Nederlandse kranten lijsten van schepen die verongelukt of beschadigd waren geraakt tijdens de storm. Vooral de verloren gegane handelswaar hield de couranten van die dagen bezig: zoveel koffie, zoveel vaten suiker, zoveel balen katoen. In dezelfde berichten werd nog gemeld dat volgens een ontvangen brief St. Eustatius maar weinig te lijden had gehad. Terwijl het bovenwindse eiland juist tot de zwaarst getroffen gebieden behoorde.

Mogelijk werden windsnelheden van rond de 320 kilometer per uur bereikt

De orkaan liet van 9 tot en met 16 oktober 1780 een vernietigend spoor achter in het Caribisch gebied. Barbados was als eerste aan de beurt. Exacte metingen ontbreken, maar mogelijk werden windsnelheden van rond de 320 kilometer per uur bereikt. De storm nam daarna iets in kracht af, maar hield nog altijd vernietigend huis op volgende eilanden. Waarschijnlijk vielen in totaal 20.000 tot 24.000 dodelijke slachtoffers. De geschiedenisboeken spreken nog steeds - met ontzag- van de Grote Orkaan, de grootste in het gebied ooit.

De ramp voltrok zich in een tijd waarin het toch al onrustig was in het gebied, vanwege de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Sommigen zagen in de orkaan een straf van God, een aanmaning om de strijd te staken.