Een whiskygeheim dat bijna te mooi is om waar te zijn

Dit stukje kan u een hoop geld besparen. Nou ja; het kan ervoor zorgen dat u minder diep in de buidel hoeft te tasten voor een whisky van 17 jaar oud, normaal gesproken nogal duur.

Om eerlijk te zijn: dit verhaal over de twaalf jaar oude Glendronach gebotteld in 2013, is eerder opgeschreven, al in 2014 door whiskyschrijver Bert Rutkowski. Hij vond uit dat Glendronach een geheim heeft, dat bijna te mooi is om waar te zijn. Glendronach verkoopt zijn whisky met een zogenoemd ‘age statement’. De minimale leeftijd van de whisky staat op het etiket. Dat is een soort kwaliteitskeurmerk: als op het etiket staat dat whisky 12 jaar oud is, weet je dat de drank minimaal zo lang heeft liggen rijpen, vaak op eikenhouten vaten.

Glendronach doet dat ook, en precies daar zit ’m de kneep. De distilleerderij van Glendronach lag tussen 1996 en 2001 stil. Sindsdien wordt er in het gehucht Forgue in de Highlands weer whisky geproduceerd. Die productieloze periode zorgde ervoor dat er flessen op de markt zijn die oudere whisky bevatten dan het etiket zegt: simpelweg omdat er een tijdlang geen 12 jaar oude whisky voorhanden was.

Zoek maar eens een 12 jaar oude Glendronach, gebotteld in 2013. En vergelijk de kleur met een fles van later datum. Het verschil: de drank uit 2013 is veel donkerder, omdat de whisky ruim 17 jaar oud is. Om zo’n fles te vinden, is een blik op de fles genoeg. Onder het etiket staat in dunne lettertjes het jaar van botteling: vind je er één uit 2013, dan is de drank veel ouder.

De moeite waard? Zeker. Vooral als je van whisky houdt met sterke invloed van sherry. Makkelijk te drinken, met een licht zoetje. De Glendronach is vrijwel overal ruim onder de 40 euro te verkrijgen. Die uit 2013 is iets duurder, maar daarvoor krijg je wel erg veel waar voor je geld. Meer dan u wellicht dacht.

Fles of karaf? Whisky zit over het algemeen in uitgesproken vormgegeven flessen, met een voor iedere distilleerderij herkenbare vorm. Dus waarom zou je de drank overgieten in een karaf? Nou, omdat dit exemplaar met bijpassende glazen ook wel erg mooi is. De set is ontworpen door de Brit Tom Dixon en heet Tank. Zelfs een goedkope whisky smaakt beter uit zo’n fles. De set kost € 145.